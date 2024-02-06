Стеження за Bihus․Info: як у Верховній Раді збираються реагувати на дії СБУ

Журналісти Bihus.Info встановили, що за ними стежили співробітники Департаменту захисту національної державності СБУ. Тепер на стеження відреагували парламентарі.

Про це розповів народний депутат Ярослав Юрчишин в ексклюзивному коментарі 24 Каналу. Раніше ми писали, що голову СБУ Василя Малюка запрошують на слухання до Верховної Ради.

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Навіщо депутати запрошують Василя Малюка на слухання до Верховної Ради

На фоні тиску на незалежні медіа ми запрошуємо на депутатські слухання голову СБУ Василя Малюка. Хочемо вже найближчими днями відверто поговорити та закликати притягнути до відповідальності всіх винних,

– розповів Юрчишин.

Також нардеп додав: профільний парламентський комітет з питань свободи слова відреагував одразу, направивши депутатські звернення до СБУ (просять відсторонити фігурантів від роботи на час слідства) та ОГП (просять передати цю справу іншому правоохоронному органу, не СБУ).

Як уже відомо, цей кейс буде розслідувати ДБР.

Це ганебно, – народна депутатка про стеження СБУ за журналістами Bihus.info

Ярослав Юрчишин є заступником голови партії "Голос", першим заступником голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України і очолює комітет ВР з питань свободи слова.

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі 24 Каналу засудила стеження за журналістами, назвавши його ганебним. Також вона сказала, що точна дата слухань у Верховній Раді, куди запросили голову СБУ, поки не відома. Депутати проголосували за цю ініціативу, але має бути офіційний лист від парламенту.

Можливо, це буде спеціальний режим засідання – не знаю, наскільки там потрібен доступ до державної таємниці. Мені здається, було б краще, щоб це спілкування можна було потім опублікувати, бо ця тема становить суспільний інтерес,

– сказала вона.

Нагадаємо, журналісти встановили, хто саме стежив за ними. Медійники випустили власне розслідування щодо цього, деталі можна дізнатися на сайті 24 Каналу.