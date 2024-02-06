Треба бути камікадзе, – у Раді сказали, що безглуздо чинити тиск на журналістів під час війни

Глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що історія зі стеженням за журналістами Bihus.Info є показовою для тих, хто хоче чинити тиск на медіа. Нардеп вказав на абсолютну безглуздість подібних дій.

За його словами, треба бути камікадзе, щоби стежити за журналістами під час війни. Про це Ярослав Юрчишин розповів в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

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Який висновок можна зробити із ситуації з Bihus.Info

Відповідаючи на питання, що означає для українських ЗМІ ситуація зі стеженням за журналістами Bihus.Info, Юрчишин наголосив, що історія з тиском на медіа не є новою. Водночас нардеп вказав на позитив від цього інциденту.

Журналісти не будуть терпіти й відразу сигналізують, коли дізнаються про стеження чи прослуховування,

– сказав він.

Глава парламентського комітету з питань свободи слова також вірить, що приклад Bihus.Info стане показовим для будь-якої структури чи приватної особи, яка захоче чинити тиск на журналістів.

"Зважаючи на те, як зараз розвивається історія з Bihus.Info, потрібно бути камікадзе, аби в часи війни з Росією витрачати ресурс на боротьбу з незалежними медіа", – заявив Юрчишин.

Крім того, він сказав, що, зважаючи на потужну діяльність наших журналістів-розслідувачів, це фактично гра таких осіб проти самих себе.

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Ярослав Юрчишин також наголосив, що на тлі тиску на незалежні медіа запрошують на депутатські слухання голову СБУ Василя Малюка. Народні обранці хочуть заслухати голову служби й притягнути всіх винних до відповідальності.

Нардеп також вважає, що понести відповідальність має не тільки куратор цієї "операції". Але й також усі учасники, замовники та виконавці.

Юрчишин також висловив сподівання, що коли осіб, що проводили стеження за журналістами, підтвердить слідство, більше цим людям не буде місця в державному апараті.

Ярослав Юрчишин є заступником голови партії "Голос", першим заступником голови комітету ВР з питань антикорупційної політики у Верховній Раді України та очолює комітет ВР з питань свободи слова.