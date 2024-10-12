В Україні розробили новий боєприпас Stick M12: на що він здатний

Українська оборонна компанія розробила баражуючий боєприпас, який назвали Stick M12. Зазначається, що цей дрон здатний долати відстань у 70 кілометрів.

Як повідомили у United Military Solutions, їх новий безпілотник може перебувати в повітрі понад годину. Він призначений для ураження стаціонарних цілей, броньованої техніки та місць дислокації особового складу ворога.

Дивіться також Найсучасніша ракета класу "повітря-повітря" уже на озброєнні ЗСУ: перші офіційні фото

Що відомо про Stick M12

Stick M12 – це ударний дрон, який оснащений одним електричним двигуном у задній частині. У передній частині розташована бойова частина.

Відомо, що у червні 10 таких дронів баражуючих боєприпасів отримала 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ. Кожен такий Stick M12 коштує приблизно 100 тисяч гривень. Для захисників їх придбали благодійники.

У вересні Житомирська обласна військова адміністрація підписала меморандум про співпрацю з благодійним фондом "Гуманітарний Хаб "Житомир".

Завдяки цій співпраці наші військові вже скоро отримають нові розвідувальні та ударні дрони,

– наголосив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Stick M12 – нова зброя проти окупантів / Фото Віталій Бунечко

До слова, майстерня "Дикі Шершні" оголосили про запуск серійного виробництва нових винищувачів "Шахедів".