Стиліст Белли Хадід опублікувала пікантне фото оголеної моделі (18+)

Відома американська модель Балла Хадід та її особистий стиліст Мімі Каттрелл разом відправилися на шопінг, а компанію їм склало цуценя моделі, яке теж активно позувало на камеру.

Мімі Каттрелл в своєу Instagram опублікувала пікантне фото, де Белла Хадід позує топлес, а оголені груди прикриває цуценям. З одягу на моделі є лише стринги тілесного кольору.

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"Перший день шопінгу цуценяни", – йдеться в підписі до фото.

Допис, поширений Mimi Cuttrell (@mimicuttrell) 31 Січ 2018 р. о 7:15 PST

Сама ж Хадід також поділилася фотографіями після шопінгу, але не такими відвертими. На фото для свого Instagram вона позує у плащі, джинсах, кепці та черевиках, але також із цуценям.