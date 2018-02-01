Стиліст Белли Хадід опублікувала пікантне фото оголеної моделі (18+)
23:04, 1 лютого 2862 Читать новость на русском
Відома американська модель Балла Хадід та її особистий стиліст Мімі Каттрелл разом відправилися на шопінг, а компанію їм склало цуценя моделі, яке теж активно позувало на камеру.
Мімі Каттрелл в своєу Instagram опублікувала пікантне фото, де Белла Хадід позує топлес, а оголені груди прикриває цуценям. З одягу на моделі є лише стринги тілесного кольору.
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"Перший день шопінгу цуценяни", – йдеться в підписі до фото.
Сама ж Хадід також поділилася фотографіями після шопінгу, але не такими відвертими. На фото для свого Instagram вона позує у плащі, джинсах, кепці та черевиках, але також із цуценям.
Джерело: 24 Канал
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