Стилісти розвінчали 3 поширені міфи про догляд за волоссям

В світі маркетингу та б’юті-індустрії виникає все більше думок, чи варто робити ті чи інші речі при догляді за волоссям. Експерти з різних косметологічних компаній вирішили розповісти чи варто щодня мити голову або ж чи шкідливо постійно розчісувати волосся.

Про головні міфи у світі краси розповіли провідні експерти косметологічних брендів і науковці.

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Мити голову щодня – шкідливо

Наразі досі не існує однієї думки чи варто мити волосся голови щодня. Адже все залежить від типу і стану волосся і шкіри голови. На волосся, зокрема, впливає користування тими чи іншими косметичними засобами та перукарськими послугами. Часте миття особливо підходить тим, хто часто користується стайлінгом (укладанням волосся): від нього волосся може швидше забруднюватися. А людям, які мають фарбоване волосся або використовують хімічне завивання, волосся можна мити раз в декілька днів.

Користування одним засобом може призвести до звикання

Якщо ви часто купуєте один шампунь чи кондиціонер і думаєте, що ефект з часом зникає, то ви помиляєтесь. Експерти зазначають, що волосся не розрізняє, чи ви користуєтесь одним засобом чи іншим, оскільки йому важливий лише вміст. Вибирати найоптимальніший засіб для волосся звісно потрібно, але відмовлятись від перевірених продуктів через те, що вони можуть викликати звикання є помилкою.

Не важливо, де фарбувати волосся – вдома чи в салоні

Найчастіше в цьому питанні жінки та чоловіки враховують фактор економії, оскільки фарбування волосся вдома обходиться швидше і дешевше. Але в інструкціях до фарб не враховуються індивідуальні особливості: у різних людей волосся відрізняється за товщиною, пористістю, ступенем ушкодження та іншими властивостями. Однак майстер в салоні це зазвичай враховує, – він допоможе підібрати метод фарбування, що підходить саме вашому волоссю, а також розподілить фарбу на волоссі рівномірно та зможе здійснити різні складні переходи за вашим бажанням.