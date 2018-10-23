Стильна Розі Хантінгтон-Уайтлі показала сина, який помітно підріс: фото

Модель та ангел Victoria’s Secret Розі Хантінгтон-Уайтл, яка влітку минулого року народила свого первістка, довго у декреті не засиджувалася. Після поповнення у сім'ї зірка швидко повернулася до роботи, а також вже може похизуватися чудовою фігурою після пологів.

Нове фото Хантінгтон-Уайтлі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Розі зворушила шанувальників у соціальній мережі знімком, на якому вона тримає на руках свого однорічного сина. Супермодель позує в світло-сірому костюмі і білих мюлі від Gianvito Rossi.

"Працююча мама", – прокоментувала знімок модель.

Прихильники засипали зірку компліментами у коментарях, підкресливши її красу і струнку фігуру.



Розі Хантінгтон-Уайтлі з сином / Instagram

Нагадаємо, 24 липня 2017 року Розі та її 50-річний наречений актор Джейсон Стетхем вперше стали батьками. Хлопчика назвали Джек Оскар Стейтем. Пара у стосунках вже 8 років, але вони досі не одружилися.