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Стильні зачіски на літо: фото та відео

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Стильні зачіски на літо
Стильні зачіски на літо / Фото з вільних джерел

У спекотну погоду модниці часто шукають оригінальні способи, як сплести волосся. На допомогу їм прийшли блогери, що заполонили мережу стильними знімками своїх робіт.

Класично зібране волосся вже втратило свою привабливість, відтак перукарі та блогери показали, як можна із буденної зачіски зробити оригінальну та стильну. 

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Яскраві та стильні, об'ємні й грайливі – такими можуть бути і звичайні для нас зачіски. Зокрема, мова йде про хвіст, який став трендом у світі. Однак класична зачіска набула нових форм. 24 канал підібрав стильні варіанти, які посильно відтворити кожній модниці. 

Хвіст з косою

За словами експертів, найкраще хвіст доповнити косою. Варіантів цієї зачіски може безліч. Все залежить від майстерності самої дівчини у плетінні коси. 


Зачіска на літо

Звичайні дві коси можуть прикрасити, здавалося б, буденну зачіску. Сплетене волосся можна просто зачепити шпильками-невидимками, зробивши контури коси об'ємними. Така зачіска пасуватиме як для офісного стилю, так і для романтичного побачення. 

Окрім цього, блогери пропонують дівчатам обплітати хвіст косою, залишаючи одне пасмо волосся. 

Як заплести стильний хвіст з косою (дивіться відео):

 

Звичайний хвіст з об'ємом

Та навіть звичайний хвіст може бути красивим та стильним. Це щоразу доводить українська телеведуча Леся Нікітюк, яка продемонструвала таку буденну і стильну зачіску на Каннському кінофестивалі. 

Блогери вважають, що це одна з найпростіших літніх зачісок, які доповнять будь-який образ. Відтак надають десятки відео-уроків зі створенням стильного "луку". 

Дивіться відео, як заплести стильний хвіст:

 

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Хвіст з оригінальним переплетом волосся біля основи

Прикрасити невисоко заплетений хвіст пропонують стильними переплетами волосся. Зачіска виглядатиме розкішно, а на створення її модницях потрібно затратити всього лиш кілька хвилин. 


Хвіст з переплетенням біля основи

Як виявилось, стильне переплетення зробити під силу навіть школяркам. Для цього в YouTube блогер виставила відео, в якому продемонструвала нескладний механізм створення зачіски. 

Дивіться відео, як заплести хвіст з переплетенням волосся біля основи:

 

Хвіст з колоском 

У світі стає дедалі популярнішими асиметричні зачіски. Так, блогер пропонує заплітати хвіст, прикрасивши його з одного боку об'ємним колоском. 


Чарівна зачіска на кожен день

Дивіться відео, як створити літні зачіски:

 

Теги: LifeStyle Поради Краса Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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