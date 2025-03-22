Спецпосланець Трампа заговорив про вибори в Україні: нардеп дав чітку відповідь

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що вважає за потрібне проведення виборів президента України. Однак найближчим часом цього не буде.

Проведення президентських виборів в Україні неможливе до припинення воєнного стану, що зараз неможливо. Це 24 Каналу зауважив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда.

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Найближчим часом жодних виборів

Олег Дунда зазначив, що українська політична спільнота почала готуватися до виборів ще з травня 2022 року. Коли окупанти пішли з Київщини, Чернігівщини, почалися розмови, що потрібно готуватися. Навіть штаби розгортали. Раз на квартал такі розмови знову загострюються, але вже за два тижні усі розуміють, що виборів не буде, і все затихає.

Найближчим часом виборів не буде. Бо, як зазначили і президент, і інші представники влади, що жодних виборів до припинення воєнного стану. Станом на сьогодні припинення воєнного стану не розглядається. Було багато розмов про те, що зараз буде припинення вогню. Ми бачили, до чого це призвело. Жодного припинення вогню немає і невідомо, коли воно буде,

– сказав він.

За словами народного депутата, не варто розраховувати, що найближчим часом хтось піде на якісь політичні перегони. Він закликав думати насамперед про державу, працювати над завершенням війни.

Нагадаємо, в інтерв'ю скандальному американському журналісту Такеру Карлсону спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що вважає за потрібне проведення виборів в Україні. За його словами, в Україні нібито на це погодилися.