Кандидат у заступники міністра оборони США не зміг відповісти, чи напала Росія на Україну

Кандидат на посаду заступника міністра оборони США, бізнесмен Стівен Файнберг потрапив у політичний скандал. Він відмовився прямо сказати, що Росія вторглася в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Файнберг уникнув питання щодо війни в Україні

У Сенаті США 25 лютого відбулися слухання щодо масового звільнення працівників у Пентагоні. Під час цього між американськими законодавцями виникла перепалка, в межах якої Стівен Файнберг, донор Трампа та інвестор-мільярдер, відмовився називати дії Росії в Україні вторгненням.

Так, сенатор-демократ Марк Келлі спитав у Файнберга, чи Росія вторглася в Україну. Після цього республіканець зам'явся та довго не міг підібрати слова, щоб відповісти на це запитання.

Кандидат у заступники голови Пентагону не зміг сказати, що Росія вторглася в Україну / Відео з акаунту сенатора Марка Келлі у соцмережі Х

Пізніше кандидат у заступники глави Пентагону пояснив що не хоче "висловлюватися не за рангом" та "підривати переговори президента".

Я не втаємничений у деталі переговорів між Росією та Україною, їх делікатність, те, чого намагається домогтися президент, – тому я б побоявся говорити не до ладу і підривати це (переговорний процес – 24 Канал). Я впевнений, що президент дуже вправний у цьому, і він знайде правильний спосіб допомогти Сполученим Штатам,

– сказав Файнберг.

Журналісти Politico переконують, небажання Файнберга визнати Росію агресором у трирічній війні проти України сталося на тлі нещодавньої критики Трампом Володимира Зеленського та дискусій з Росією про мирні переговори.

До слова, раніше не змогли назвати дії Росії в Україні вторгненням міністр оборони США Піт Гегсет і радник з національної безпеки Майк Волц. Вони уникли визнання Росії агресором та назвали війну проти України "дуже складною ситуацією".