Стівен Гокінг залишив після себе прощальний подарунок для потребуючих людей

Родичі Стівена Гокінга, відомого винахідника, який нещодавно помер, заплатили за величезний великодній обід для безхатьків у Кембриджі.

Нещодавно світ прощався з одним з найвеличніших мислителів нашого часу – професором Стівеном Гокінгом. Родина фізика зробила від його імені прощальний подарунок для потребуючих людей, пише видання Mirror.

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Столи були прикрашені декораціями та квітами.





Квіти стояли на столах з написом: "Сьогоднішній обід – подарунок від Стівена. Від родини Гокінгів".





На обід прийшли більше 40 людей.