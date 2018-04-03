Стівен Гокінг залишив після себе прощальний подарунок для потребуючих людей
Родичі Стівена Гокінга, відомого винахідника, який нещодавно помер, заплатили за величезний великодній обід для безхатьків у Кембриджі.
Нещодавно світ прощався з одним з найвеличніших мислителів нашого часу – професором Стівеном Гокінгом. Родина фізика зробила від його імені прощальний подарунок для потребуючих людей, пише видання Mirror.
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Столи були прикрашені декораціями та квітами.
Квіти стояли на столах з написом: "Сьогоднішній обід – подарунок від Стівена. Від родини Гокінгів".
На обід прийшли більше 40 людей.
Джерело: 24 Канал
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