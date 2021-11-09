Стокгольмський арбітраж відмовив Коломойському через корупцію, – Рябошапка
Джерело:24 канал
Міжнародний Стокгольмський арбітраж на початку 2021 року відмовив олігарху Ігорю Коломойському в позові на 5,5 мільярда доларів. Основна причина відмови нібито полягала в корупції.
Після програшу у Стокгольмському арбітражі, Коломойський пішов у господарський суд Києва. Про це заявив колишній генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі одного з українських телеканалів.
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Там ще не винесли рішення. Судове засідання призначили на кінець листопада. Наступного дня має зібратись наглядова рада "Нафтогазу". За словами Рябошапки, тоді держава нібито має помиритися з Коломойським і віддати йому ці гроші.Зверніть увагу! Водночас у "Нафтогазі" заявили, що інформація про мирову угоду компанії з Коломойським не відповідає дійсності.
Рішення Стокгольмського арбітражу
Колишній генпрокурор процитував резолютивну частину рішення Стокгольмського арбітражу, де звинувачували олігархів Коломойського і Боголюбова.
- Зазначено, що інвестиції заявників в Україні, включаючи їхню поведінку щодо отримання контролю над менеджментом "Укрнафти", пов'язані з хабарництвом та корупцією.
- Це суперечить міжнародній публічній політиці.
- У суді наголосили, що за наявності корупції у бізнесі, ти не можеш іти в судову інституцію і вимагати там захисту.
Рябошапка стверджує, що чинна влада зупинила всі розслідування щодо махінацій Коломойського в "Укрнафті".
"Замість того, щоб пред'явити підозри і конфіскувати цей газ, віддати українцям, зараз влада шукає способи, як її віддати Коломойському", – запевняє чиновник.
Детальніше про справу
- Річ у тім, що Коломойський і Боголюбов мали 40,1% акцій "Укрнафти". "Нафтогазу" належало 50% та одна акція компанії.
- У червні 2015 року акціонери подали позов до Стокгольмського арбітражу. Звинувачували, нібито Україна відібрала газ, видобутий "Укрнафтою".
- Суди тривали кілька років. Нарешті у лютому 2021 року Стокгольмський арбітраж відхилив багатомільярдний позов Коломойського проти України.