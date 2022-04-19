Столичні поліцейські-кінологи врятували від смерті покинутого собаку: зворушлива історія
Джерело:Національна поліція України
Київські правоохоронці прийшли на допомогу собаці, якого залишили господарі під час евакуації. Чотирилапого буквально врятували від смерті.
У поліції повідомили, що інформація про тварину з'явилася в одній з волонтерських інтернет-груп. Мовилося, що собаку бачили у селищі Броварського району.
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Собаку врятували від смерті
Інспектор кінологічної служби Ірина Конош, яка поза робою вільний час присвячує волонтерській діяльності, розповіла, що у воєнний час ветлікарні майже переповнені, тож песика негайно забрали до кінологічного центру.
Ми не могли залишити Арчі помирати голодною смертю, серце крається від однієї цієї думки. Я зателефонувала до свого керівника з проханням тимчасово залишити її у нашому центрі та надати необхідну допомогу. Він одразу погодився та всіляко посприяв у допомозі Арчі одужати,
– каже правоохоронниця.
Наразі чотирилапий лікується та потрохи приходить до тями. Медики прогнозують йому довгі роки життя, адже песику всього три рочки.
До слова, як тільки Арчі повністю одужає, він з радістю чекатиме на нових відповідальних господарів, яким подарує свою любов і вірність.