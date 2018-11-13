Столичні комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі в центрі міста, – КМДА
На перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину.
На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції.
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Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.
Рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. Звертаємося до водіїв із проханням урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.
Джерело: 24 Канал
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