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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Столичні комунальники оперативно ліквідовують пошкодження тепломережі в центрі міста, – КМДА

      55 Читать новость на русском
      "Київтеплоенерго" приступило до ліквідації аварії
      "Київтеплоенерго" приступило до ліквідації аварії / pershij.com.ua

      На перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського сталося масштабне пошкодження теплової мережі діаметром 400 мм, у результаті чого стався вилив гарячої води на проїжджу частину.

      На місці вже працюють представники комунального підприємства "Київтеплоенерго" та столичної поліції.

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      Зараз на місце прибуває два аварійних авто та машина для евакуації автомобілей, що потрапили в зону підтоплення. Людей, постраждалих унаслідок пошкодження тепломережі, немає.

      Рух на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського перекрито. Звертаємося до водіїв із проханням урахувати цю інформацію під час планування маршрутів поїздок.

      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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