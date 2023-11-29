Велике досягнення і перемога, – у НАТО відзначили успіхи ЗСУ, зокрема в Чорному морі
Українські захисники не тільки демонструють досягнення на суші, а й завдають клопотів ворогу в морі. У Північноатлантичному альянсі відзначили здобутки наших бійців.
У середу, 29 листопада, у Брюсселі відбулось історичне засідання Ради Україна – НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг дав пресконференцію для преси, під час якої наголосив на здобутках нашої держави, зокрема, в акваторії Чорного моря, – інформує 24 Канал.
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Столтенберг про досягнення наших військових
За словами посадовця, захисникам України вдалось відтіснили флот російських загарбників у Чорному морі та встановили маршрути для експорту зерна.
У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку,
– сказав генсек НАТО.
Він наголосив, що у 2022 році Сили оборони нашої держави звільнили значну частину територій України, а цьогоріч продовжують завдавати великих втрат Росії.
Українська армія виграла битви за Київ, Харків і Херсон. Цього року вона продовжує завдавати важких втрат Росії. Україна повернула собі 50% території, яку спочатку захопила Росія,
– констатував Столтенберг.
На думку генсека Північноатлантичного альянсу, найважливішим є те, що Україна перемогла як суверенна, незалежна, демократична нація. Він акцентував: "Це велике досягнення, велика перемога".
Більше про Раду Україна – НАТО
- Варто сказати насамперед, що ця Рада – колективний орган. У його рамках члени НАТО та Україна засідають, аби пропонувати рішення щодо складних питань та наближати інтеграцію нашої держави в цей військово-політичний Союз.
- Було створено Раду на Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року. Засідання 29 листопада в Брюсселі сміливо можна назвати історичним, на ньому був присутній голова МЗС нашої країни Дмитро Кулеба.
- За результатами зустрічі міністр підтвердив, що втоми щодо війни серед партнерів немає. Водночас Київ працюватиме на розвиток оборонно-промислового комплексу та докладатиме усіх зусиль, аби повернути викрадених Росією дітей.