Велике досягнення і перемога, – у НАТО відзначили успіхи ЗСУ, зокрема в Чорному морі

Українські захисники не тільки демонструють досягнення на суші, а й завдають клопотів ворогу в морі. У Північноатлантичному альянсі відзначили здобутки наших бійців.

У середу, 29 листопада, у Брюсселі відбулось історичне засідання Ради Україна – НАТО. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг дав пресконференцію для преси, під час якої наголосив на здобутках нашої держави, зокрема, в акваторії Чорного моря, – інформує 24 Канал.

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Столтенберг про досягнення наших військових

За словами посадовця, захисникам України вдалось відтіснили флот російських загарбників у Чорному морі та встановили маршрути для експорту зерна.

У Чорному морі українці відтіснили російський флот і встановили маршрути для експорту зерна, зміцнивши глобальну продовольчу безпеку,

– сказав генсек НАТО.

Він наголосив, що у 2022 році Сили оборони нашої держави звільнили значну частину територій України, а цьогоріч продовжують завдавати великих втрат Росії.

Українська армія виграла битви за Київ, Харків і Херсон. Цього року вона продовжує завдавати важких втрат Росії. Україна повернула собі 50% території, яку спочатку захопила Росія,

– констатував Столтенберг.

На думку генсека Північноатлантичного альянсу, найважливішим є те, що Україна перемогла як суверенна, незалежна, демократична нація. Він акцентував: "Це велике досягнення, велика перемога".

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