Через війну в Україні: Столтенберг може залишитись на посту генсека НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг може залишитись на своїй посаді ще на рік. Причина – повномасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія. В Альянсу вважають кадрові зміни зараз ризикованими.

Видання пише, що є 3 варіанти розвитку подій. Однак більшість світових політиків вважають, що залишення Столтенберга на посаді – найбільш надійно.

Важливо НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, мета Путіна не змінилася, – Столтенберг

Чи хоче Столтенберг залишитись

Чинного генсека НАТО сприймають як високопосадовця, який може зберігати холоднокровність у кризових ситуаціях. До речі, один з високопоставлених дипломатів Альянсу зазначив, що сам Столтенберг хоче залишитись на посаді.

Однак є й занепокоєння щодо цієї теми. Наприклад, деякі політики наполягають, що має бути більша регіональна різноманітність. Столтенберг обіймає посаду з 2014 року. Його попередниками були данець, нідерландець та британець. Крім того, зазначають, що варто було призначити генерального секретаря-жінку.

Країни Балтії не підтримують інших кандидатів. Вважають зміни ризикованими, коли по сусідству точиться війна.

Термін Столтенберга продовжували

У статті нагадують, що термін повноважень Столтенберга швидко продовжили в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.