Україна має тимчасово поступитися територіями для припинення війни, – Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна тимчасово передати Росії окуповані території. На його думку, це є варіантом для досягнення швидкого завершення війни.

За його словами, лінія припинення вогню означає, що Росія продовжуватиме контролювати всі окуповані території, але Україна не повинна відмовлятися від них назавжди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Яким Столтенберг бачить закінчення війни в Україні

Колишній генсек НАТО та майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг заявив, що Києву важливо отримати гарантії безпеки в обмін на тимчасову передачу території. За його словами, це може бути членство в НАТО, але існують й "інші способи озброїти та підтримати українців".

Водночас Столтенберг також підтримав вимогу Зеленського не віддавати Росії жодних територій у випадку припинення вогню. Проте наразі, за словами ексгенсека НАТО, це є малоймовірним з огляду на військову ситуацію в Україні.

Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі ця лінія повинна включати всі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це необов'язково реалістично в найближчому майбутньому,

– каже Столтенберг.

Раніше він також назвав ключову помилку НАТО щодо війни в Україні. На думку Столтенберга, нею є ненадання Україні значної військової підтримки.