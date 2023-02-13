Столтенберг не відкинув того, що Україні можуть надати літаки для самозахисту
13 лютого 2023, 15:16Читать новость на русском
Джерело:Sky News
Країни Альянсу не будуть напряму втручатися у війну, яку розпочала Росія проти України. Однак союзники не відкидають можливості передачі Україні бойових літаків для самозахисту.
Про це сьогодні повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі. Також серед обговорюваних тем – збільшення і пришвидшення надання військової допомоги Україні.
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