Столтенберг не відкинув того, що Україні можуть надати літаки для самозахисту

13 лютого 2023, 15:16
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Джерело:

Sky News

Країни Альянсу не будуть напряму втручатися у війну, яку розпочала Росія проти України. Однак союзники не відкидають можливості передачі Україні бойових літаків для самозахисту.

Про це сьогодні повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі. Також серед обговорюваних тем – збільшення і пришвидшення надання військової допомоги Україні.

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Автор: Лілія Траспетрихіна