Повинні триматися разом, – Столтенберг підтримав запрошення України на саміт НАТО

Єнс Столтенберг підтримав запрошення України для участі в саміті Північноатлантичного альянсу. Однак, за словами генерального секретаря НАТО, необхідно визначити формат.

Таку думку Столтенберг озвучив в інтерв'ю. Він додав, що саміт НАТО – це хороша платформа для зустрічей з партнерами.

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Генсек НАТО наголосив, що з великим нетерпінням чекає саміту. Водночас він підкреслив, що Іспанія є ідеальним місцем для проведення заходу.

Він (саміт – 24 канал) показує, що НАТО – це трансатлантичний альянс. Якщо ми чогось і повинні навчитися з цієї кризи, так це тому, що європейці й американці повинні триматися разом,

– додав Столтенберг.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед літнім самітом НАТО в Мадриді. Він запланований на 29 – 30 червня. Дуда рішуче переконує: НАТО має показати Україні, що не кидає її напризволяще.

Вступ України до НАТО: головне

Україна починала свій шлях до НАТО разом із Грузією. Обом країнам у 2008 році Альянс відмовив у наданні омріяного Плану дій для членства в НАТО (ПДЧ), який був фактично останньою умовою для вступу. Однак і Україні, і Грузії відмовили.

Нещодавно Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс ухвалив рішення про прийняття України та Грузії до НАТО. Але конкретні терміни поки не встановили.

В Офісі Президента стверджують, що Україна готова стати членом НАТО. Там заявляли що для нашої держави це "питання життя та смерті".

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