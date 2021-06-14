Росію не питатимуть: Столтенберг пообіцяв допомогу Україні зі вступом до НАТО

Країни-члени НАТО заявили, що двері Альянсу відкриті для України. У Північноатлантичному Альянсі навіть пообіцяли допомогти Україні зі вступом до НАТО. Цікаво, що думку Росії щодо цього питання не братимуть до уваги.

Таку думку озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками саміту НАТО.

Важливо НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ

Столтенберг зауважив, що багато країн готові надати Україні двосторонню допомогу зі вступом до НАТО. За його словами, головний сигнал саміту: НАТО підтримує Україну.

У заяві за підсумками зустрічі у верхах ми закріпили, що двері НАТО відкриті для України. Рішення, ухвалене на Бухарестській зустрічі у 2008 році, залишається в силі. Ми активізуємо нашу діяльність для того, щоб допомогти Україні,

– підкреслив генсек НАТО.

Він пообіцяв надати допомогу Україні у проведенні реформ, які потрібні для просування по шляху інтеграції. Водночас Столтенберг заявив, що Росія не має права голосу у питанні євроатлантичної інтеграції України.

"Кожна країна має право вибору шляху. Сигнал такий: Україна і 30 країн НАТО приймають рішення, коли Україна стане членом НАТО. Росія не має тут права голосу", – заявив генсек Альянсу.

Нещодавно очільник Кремля Володимир Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією" для Кремля. Він пояснив, що тоді ракети до Москви будуть долітати швидше, ніж зараз.

Попри це, лідери держав Альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО після виконання ПДЧ.