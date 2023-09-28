Результати очевидні, – Зеленський про успішну співпрацю з НАТО

Україна співпрацює з НАТО у різних сферах. Результати цієї успішної роботи очевидні, адже наша країна посилює оборону й удосконалює тактику застосування зброї Альянсу.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він також розповів, у яких сферах співпрацює наша країна з Альянсом.

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Успішно діють оборонні коаліції

Після спільних переговорів Столтенберг та Зеленський провели брифінг. Головними темами обговорення під час зустрічі були повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, та підтримка України західними партнерами. Особливу увагу приділили питанню майбутнього нашої країни в НАТО.

Під час брифінгу після зустрічі Зеленський наголосив, що перемога України у війні дасть мир та безпеку не лише українцям, а й жителям інших країн світу. Крім того, президент наголосив, що співпраця з Альянсом дає успішні результати.

Результати нашої співпраці – вони очевидні. Створені та успішно діють оборонні коаліції, зокрема танкова, авіаційна й інші, які посилюють наш захист. Є надійна співпраця у різних сферах: від розвідок до кіберзахисту. Україна успішно застосовує та вдосконалює тактику застосування зброї Альянсу,

– наголосив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що інститути працюють як на рівні Україна – НАТО, так і на двосторонньому. Президент України підкреслив, що реальність стала доказом того, що членство нашої країни в Альянсі буде абсолютно природним, адже Україна посилюватиме НАТО.

Столтенберг прибув у Київ з неоголошеним візитом

До Києва 28 вересня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг з неоголошеним візитом. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Відомо, що вони обговорили перебіг бойових дій в Україні, а також військову допомогу Збройним Силам. Окремо звернули увагу на питання посилення протиповітряної оборони України на тлі атак російських безпілотників. Крім цього, це зумовлено тим, що Росія може поновити удари по енергетичних об'єктах під час опалювального сезону.