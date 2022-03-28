Столтенберг проводить "червоні лінії" для себе, а не Путіна, – Піонтковський про заяви НАТО
НАТО відмовилось втручатись у війну та закрити небо, однак допомагатиме Україні зброєю. Разом з тим генсек НАТО Єнс Столтенберг постійно проводить "червоні лінії".
Ба більше, схоже, окреслює він їх сам собі, а не Путіну, й постійно повторює чого він не робитиме. Саме так вважає російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Увага Робимо все, щоб конфлікт не став повномасштабною війною, зокрема, НАТО та Росії, – Столтенберг
Зокрема, він нагадав, про що говорив генсек на саміті Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Окрім іншого, лідери країн говорили про безпекову ситуацію в Європі.
"Столтенберг постійно повторював одну й ту ж фразу, мовляв, головним завданням НАТО є ні в якому разу не допустити ескалацію конфлікту, "не залучити себе до військового зіткнення з Росією", "потрібно уникнути Третьої світової війни", – наголосив Піонтковський.
Публіцист вважає, що у цьому генсек НАТО бачить своє головне завдання і тому постійно про це говорив. На жаль, додав він, це повторювали усі західні лідери, зокрема, Байден.
Він щоранку прокидається і починає "смалити" про те, що він у жодному разі робити не буде. Він (Столтенберг – 24 канал) не для Путіна проводить "червоні лінії", а собі.
І додав, що мабуть усі вже вивчили цю фразу англійською – "наші boots ніколи не будуть на українській ground" й "ми не будемо закривати неба", як повторюють у НАТО.
"Тепер виявилось, що не буде й МІГ, й ракетно-зенітних систем С-300. Так він постійно проводить ці "червоні лінії" для себе", – підкреслив публіцист.
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