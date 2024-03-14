Готові відповісти: Столтенберг про те, чи бачить загрозу для НАТО з боку Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що зараз Росія не загрожує державам-членам Альянсу. Крім того, у разі небезпеки, НАТО готовий відповісти.

Про це Єнс Столтенберг повідомив під час брифінгу, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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У НАТО готові активізувати статтю 5

Він наголосив, що за 75 років існування Альянсу НАТО змогло забезпечити захист усім своїм союзникам і продовжує це робити. У разі необхідності у ньому готові активізувати статтю 5.

Майже всі сухопутні сили Росії залучені у війні-агресії проти України, тому ми не бачимо жодної безпосередньої загрози для будь-якого члена НАТО. Але, звичайно, ми будемо уважно стежити за тим, що робить Росія вздовж кордонів Альянсу,

– наголосив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО розкритикував партнерів через допомогу Україні

Як зазначив Єнс Столтенберг, в українців немає нестачі хоробрості. Водночас у нас є дефіцит снарядів. Тому він закликав партнерів надати нашій державі всю необхідну зброю. Щоб це дозволило покращити позиції української армії на лінії фронту.

Союзники по НАТО не забезпечують Україну достатньою кількістю боєприпасів, і це має наслідки на полі бою кожного дня. Той факт, що росіяни здатні щодня перевершувати українців в озброєнні, звичайно, є величезним викликом. Це одна з причин, чому росіяни змогли досягти певних успіхів на полі бою протягом останніх тижнів і місяців,

– сказав Столтенберг.

Він також наголосив, що США – усе ще найбільший постачальник зброї та снарядів для України. Водночас зауважив, що Євросоюз і Канада також надали значну підтримку нашій державі.

Як зазначив Єнс Столтенберг, у НАТО є потенціал, а також економічні потужності, щоб забезпечити нашу державу всім необхідним. Тому він закликав партнерів, щоб вони нарощували допомогу для Києва.

Звернімо увагу, що німецький Бундестаг 14 березня вкотре відхилив резолюцію, яка передбачає надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. "За" проголосували лише 190 законодавців, а "проти" – 495, а утрималися 5 депутатів. Ініціював відповідну резолюцію опозиційний блок ХДС/ХСС.