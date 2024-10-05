"Я беру свою частину відповідальності": Столтенберг зізнався, про що найбільше шкодує
Джерело:Financial Times
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно. Він також заявив, що бере свою частину відповідальності за це.
Про це Столтенберг розповів у великому інтерв’ю Financial Times. За його словами, до повномасштабного вторгнення в НАТО "дуже боялись наслідків" військової допомоги Україні.
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В НАТО боялися наслідків допомоги Україні
Столтенберг шкодує, що Альянс не надав Україні "набагато більшу військову підтримку набагато раніше".
Я думаю, ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати їм більше зброї до вторгнення. І ми повинні були надати їм більш сучасну зброю, швидше, після вторгнення. Я беру на себе свою частину відповідальності,
– заявив він в інтерв'ю.
За словами ексгенсека НАТО, перед лютим 2022 року в Альянсі тривала "велика дискусія" про те, чи потрібно надавати Україні зброю. Тоді більшість союзників були проти, адже вони "дуже боялися наслідків".
Я пишаюся тим, що ми зробили, але це було б великою перевагою, якби це почалося раніше. Можливо, це могло навіть запобігти вторгненню або, принаймні, значно завадило Росії робити те, що вони зробили,
– підсумував Єнс Столтенберг.
До слова, у цьому ж інтерв'ю ексгенсек НАТО розповів, як Альянс перетинав "червоні лінії" Путіна. За словами Столтенберга, якщо Путін захоче піти на ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання.