Столтенберг закликає Путіна використати свята для відведення військ від України

Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна відвести російські збройні сили від українського кордону. На думку генсека НАТО, гарною нагодою є зробити це напередодні новорічно-різдвяних свят.

Столтенберг наголосив, що Альянс готовий до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО. Водночас генсек спростував, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

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Ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій шлях,

– заявив Столтенберг.

Водночас політик висловив готовність сісти і поговорити з Росією у Раді НАТО – Росія.

"Це суперечить всьому, що забезпечувало мир"

Столтенберг наголосив, що мовиться також про повагу до суверенітету менших країн. За словами Столтенберга, це абсолютно суперечить всьому, що забезпечувало мир і стабільність у Європі після закінчення холодної війни.

"Ця ідея про те, що така велика держава, як Росія, може вирішувати, що можуть, а що не можуть робити менші сусіди, знову повертає поняття сфер впливу", – наголосив генсек НАТО.

Україна хоче взяти участь у саміті НАТО

Володимир Зеленський розповів, що Україна може отримати сигнал щодо членства в НАТО вже під час саміту у червні 2022 року.

На думку українського лідера, Альянс може запросити офіційний Київ до участі в заході.

Зеленський зауважив, що його сподівання щодо такого рішення НАТО – цілком серйозні. Дуже важливо, щоб Україна мала конкретну перспективу.

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