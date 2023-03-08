У Міноборони відреагували на заяву Столтенберга про "падіння Бахмута" найближчим часом

Генсек НАТО заявив, що Бахмут може впасти найближчими днями. В нашому Міноборони зазначили, що у воєнний час треба довіряти рішенням воєнних.

Ганна Маляр в ефірі телемарафону заявила 8 березня, що у нас війна і люди мають право припускати різний розвиток подій. Однак заступниця міністра оборони пояснила, що прогнозувати воєнні дії – це невдячна справа, пише 24 Канал.

Дивіться також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Як відреагували в Міноборони на заяву Столтенберга

Тому що це (воєнні дії – 24 Канал) завжди динаміка. І завжди можуть бути обставини, які ми з вами не можемо прорахувати та передбачити. Відповідно, експертних думок зараз дуже багато, але ми бачимо по ситуації – скільки не пророчили, що там буде, поки що Бахмут стоїть,

– заявила Ганна Маляр.

Посадовиця також додала, що виснажливі бої виснажують і ворога.

"І для нас дуже важливо виснажувати ворога, тому воно все має свій сенс. І в цій ситуації я закликаю довіряти тільки військовим", – пояснила заступниця міністра оборони.

Що сказав Столтенберг про Бахмут

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі 8 березня заявив, що українська оборона Бахмута може впасти найближчими днями. Однак це не обов'язково стане переламним моментом у війні.

Окрім того, генсек Альянсу пояснив, що:

Захід має посилити допомогу Україні, щоб ймовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні;

це лише підкреслює, що НАТО не повинно недооцінювати Росію. Треба продовжувати підтримувати Україну.

За словами Єнса Столтенберга, те, чого Росії бракує якісно, вони намагаються компенсувати кількісно. Тобто росіяни зазнали великих втрат, та це не виключає ймовірність падіння Бахмута.

Україна вирішила тримати Бахмут

Ставка Верховного Головнокомандувача відбулась 6 березня. Володимир Зеленський заявив, що йому доповідали Головнокомандувач, командувачі та розвідка, була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті та навколо міста.

Президент України заявив, що прямо поставив питання і командувачу стратегічного угруповання військ "Хортиця" генералу Сирському, і Головнокомандувачу ЗСУ Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку.

Обидва генерали відповіли не відходити й посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою, інших позицій не було,

– сказав Володимир Зеленський.

Верховний Головнокомандувач наказав Валерію Залужному знайти сили, щоб допомогти військовим України у Бахмуті.

Володимир Зеленський підсумував: "Немає такої частини України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, у якому стійкість і героїзм наших бійців були б нібито не цінними".