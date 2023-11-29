Росія напередодні зими накопичила великий арсенал ракет, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія напередодні зими накопичила великий арсенал ракет. Єнс Столтенберг переконаний, що недооцінювати ворога не можна.

За його словами, Кремль перевів свою економіку на військові рейки. Відповідну заяву посадовець зробив 29 листопада на пресконференції у Брюсселі, пише 24 Канал.

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Що сказав Столтенберг про арсенал ворожих ракет

Єнс Столтенберг сказав, що російська економіка вже перейшла на військові рейки, а у Путіна висока терпимість до втрат.

І цілі Росії в Україні не змінилися. Росія напередодні зими накопичила великий ракетний арсенал. І ми бачимо нові спроби удару по енергомережі та енергетичній інфраструктурі України. Намагається залишити Україну в темряві та холоді,

– заявив генсек Альянсу.

Він запевнив, що вітає рішення членів Північноатлантичного альянсу зміцнювати протиповітряну оборону України.

"Минулого тижня 20 членів НАТО погодилися сформувати коаліцію протиповітряної оборони України. Це допоможе захистити Збройні Сили та міста України. І рятувати українські життя", – додав Єнс Столтенберг.

Як Росія атакує взимку

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону, що Росія взимку битиме більше з допомогою дронів. Адже вороги цього року мають орієнтовно вдвічі менше ракет, ніж було торік. Проте точна кількість ракет окупантів невідома, бо вони не афішують свої запаси.

Юрій Ігнат пояснив, що минулого року окупанти випустили по наших об'єктах критичної інфраструктури тільки крилатих ракет (Х-101, Х-555) понад тисячу одиниць. Згідно з даними розвідки, ворог накопичував по 100 ракет сумарно щомісяця. Тобто наразі у ворогів може бути 800 ракет.

За словами Ігната, Росія буде виготовляти більше дронів. Мовиться не лише про "Шахеди", але й про "Ланцети" та інші дрони російського виробництва.

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Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що ця ворожа зброя постійно змінює маршрути, щоб уникнути збиття мобільними групами.

"Їхнє завдання – обійти по максимуму наші системи ППО, тому противник шукає слабкі місця, обходячи по межах областей, використовуючи річки, автомобільні дороги, щоб дрони були максимально мало помітними, і щоби якомога більше дронів досягло своїх цілей", – заявив Юрій Ігнат.

За його словами, саме тому ці дрони доводиться знищувати вже на підступах до об'єктів, до міст, які Росія потенційно хоче уразити.