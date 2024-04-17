Україна потребує більшого, – Столтенберг звернувся до членів НАТО щодо зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня звернувся до країн-членів Альянсу. За його словами вони повинні ставити у пріоритет військову допомогу Україні, а не нарощування власної обороноздатності.

Таку заяву Генсек Альянсу озвучив після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії. Вочевидь він стурбований складнощами, з якими станом на зараз стикаються Збройні Сили України на фронті.

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"Надсилайте більше Україні"

Єнс Столтенберг переконаний у тому, що держави-члени Північноатлантичного альянсу повинні ставити у пріоритет надання більшої кількості військової допомоги Україні, а вже потім виконувати цілі з витрат на власну оборону.

Зокрема, він зауважив на рішенні Нідерландів та Данії надати нашій державі додаткову військову підтримку, про яку вони вже оголосили днями. Також посадовець похвально відгукнувся щодо чеської ініціативи з пошуку додаткових артилерійських снарядів для Збройних Сил України.

Однак Україна потребує більшого. Тому, якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий – надсилайте більше Україні,

– заявив Столтенберг.

Водночас Генеральний секретар Альянсу з усього вищезгаданого списку виокремив Данію, яка передала Україні всі свої артилерійські системи, але також і має чіткі цілі стосовно їхнього поповнення.

Співпраця з боку країн НАТО для підтримки України

Нещодавно Столтенберг висловив упевненість, що країни НАТО погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоч деякі держави-члени Альянсу цього тижня висловили сумніви щодо цього.

Мовиться про новий пʼятирічний фонд підтримки України. Генсек НАТО очікує, що країни-союзниці вже до липня погодять його. За його словами, військова підтримка є життєво важливою, щоб вигнати російські війська з України.

Столтенберг проведе Раду НАТО – Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі 17 квітня заявив, що засідання Ради Україна – НАТО за запитом президента Володимира Зеленського відбудеться у п’ятницю, 19 квітня, й буде присвячене нагальним потребам Києва в озброєнні.

Столтенберг також уточнив, що Рада Україна – НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України", в ній також візьме участь український президент Володимир Зеленський.