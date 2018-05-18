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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Стоматологи назвали головні причини виникнення карієсу

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Головні причини виникнення карієсу
Головні причини виникнення карієсу / osthellerfamilydentistry.com

За даними дослідження, 9 з 10 людей мають карієс та проблеми із зубами. Для того, щоб вберегти зуби, необхідно зрозуміти, чому у людини виникають такі проблеми.

Зуби можуть псуватися через погане харчування, пише The Siver Times.

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Якщо ви вживаєте смажену їжу більше, ніж фрукти та овочі, то невдовзі може з'явитися карієс.

Стоматологи зазначають, що проблеми із зубами можуть виникнути через хронічні захворювання. Карієс може з’явитися через тривалу дієту або стрес, який переніс організм.

Недостатня або неправильна чистка зубів спричиняє зубні бляшки, від чого і розвивається карієс.

Не варто також виключати спадковий фактор. Тому якщо у ваших родичів були проблеми із зубами, варто стежити за цим змолоду.

Стоматологи рекомендують двічі на день чистити зуби, а також користуватися ополіскувачем після кожного прийому їжі. Не варто і забувати про зубну нитку.

До слова, рідини для полоскання порожнини рота стають дедалі популярнішими. Але стоматологи переконують, що не завжди людині потрібно їх використовувати.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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