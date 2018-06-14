Стопами Вайнштейна: прокуратура взялась за справу Сильвестра Сталлоне

Після суду на Гарві Вайнштейном, прокуратура Лос-Анджелеса взялась за справу голлівудського актора Сильвестра Сталлоне, якого наприкінці 2017 року звинувачували у згвалтуванні.

Про це повідомляють у CNN з посиланням на представника прокуратури Грега Ріслінга.

У справі йдеться про інцидент, який стався ще у 1990 році, але згідно із законами Каліфорнії, термін давності цього злочину вже закінчився. Тому якщо звинувачення виявляться достовірними, прокуратура може висунути акторові звинувачення.

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Адвокат Сталлоне Мартін Сінгер заявив, що всі звинувачення у домаганнях та згвалтуванні він заперечує.

"Це обурливо, що окружний прокурор і правоохоронні органи розголосили цю інформацію, тому що це змушує людей думати, що там дійсно щось було", – прокоментував Сінгер.



Справу Сильвестра Сталлоне взяли до розгляду

Нагадаємо, що в листопаді 2017 році одна жінка, ім’я якої залишилось невідомим, звинуватила Сталлоне у сексуальних домаганнях, які відбулись 1986 року, коли їй було лише 16. Також ще одна жінка, яка теж не називає свого імені, заявила, що актор накинувся на неї в 1990 році у власному офісі.