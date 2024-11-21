Ми не будемо вдаватися в деталі, – Умєров про удар Storm Shadow по Курщині

Україна могла завдати удару Storm Shadow по військовому об'єкту в Курській області. Міністр оборони України Рустем Умеров відмовився підтвердити та спростувати цю інформацію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Водночас у Міноборони Великої Британії також відмовилися коментувати використання Storm Shadow.

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Як Умєров прокоментував удар Storm Shadow

Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому ми не будемо вдаватися в деталі. Але ми просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти,

– заявив Умєров.

Він також зазначив, що Україна буде захищатися та давати відсіч ворогу всіма доступними засобами.

Водночас речник Міністерства оборони Великобританії також відмовився прокоментувати використання ракет Storm Shadow для удару по Курській області.

Нагадаємо, що за інформацією видання Defence Express, під удар міг потрапити населений пункт Марʼїно Курської області, де міг розташовуватися "вузол звʼязку" Росії. Також внаслідок атаки могли ліквідувати північнокорейських генералів.