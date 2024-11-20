Україна могла вдарити Storm Shadow по об'єкту Путіна на Курщині, – Defence Express

Напередодні Україна отримала дозволи на удари далекобійною зброєю вглиб Росії. Зокрема, на Курщині ракетами Storm Shadow могли уразити об'єкт, де перебували північнокорейські генерали.

Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков. Також на території об'єкта міг бути підземний командний пункт.

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Який об'єкт могли уразити на Курщині

У Росії заявили про атаку Storm Shadow по їх території. Зокрема, в мережі з'явилося відео з Курської області, у якому можна почути близько 15 вибухів.

Атака на Курщину: дивіться відео

На відео також видно, що його зняли поруч з історичною будівлею маєтку Барятинських, який наразі є санаторієм, що знаходиться у підпорядкуванні Управління справами президента Росії.

Водночас об'єкт, який уражається, у його східній частині й фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

З великою ймовірністю йдеться не про звичайний об’єкт зв’язку, а про заглиблений командний пункт. Близькість санаторію може свідчити про те, що цим об’єктом користувалося командування угруповання російських військ у Курській області.

Маєток Барятинських / Скриншот з Google Earth

Крім того, враховуючи присутність військових з КНДР у цьому регіоні, можна припустити, що там могли перебувати й північнокорейські генерали.

Водночас за інформацією російських ЗМІ, наразі територія довкола об'єкту охоплена. На місці удару працюють спеціалісти, які мають встановити тип використаних ракет. Зауважимо, що в міноборони Росії офіційно цю інформацію не коментували.