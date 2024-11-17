Британія зупинила передачу Україні Storm Shadow: у ЗМІ пояснили, чому

На початку листопада з'явилася інформація, що Велика Британія зупинила постачання Україні далекобійних ракет Storm Shadow з літа цього року. У ЗМІ назвали причини, які могли спонукати Лондон до такого рішення.

Так, The Sunday Times назвав дві версії, чому постачання Storm Shadow в Україну зупинилися, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна зможе бити ракетами ATACMS по Росії: що відомо про цей вид зброї

Що могли задумати британці

Джерела в оборонному секторі, з якими спілкувалося видання, припустили, що запаси далекобійних ракет у самої Британії досягли критично низького рівня.

Тому Лондон міг зупинити поставки Києву, бо хоче приберегти Storm Shadow для себе, або в очікуванні на рішення США щодо дозволу бити Україні вглиб Росії. У Британії вважають, що тоді й Storm Shadow Сили оборони зможуть використовувати з більшою ефективністю, ніж зараз.

Відомо, що у британському міноборони відмовилися коментувати інформацію про оперативні запаси, проте підкреслили, що підтримка України залишатиметься незмінною.

До слова, 17 листопада стало відомо, що Джо Байден таки надав дозвіл Києву на удари по російській території ракетами ATACMS.