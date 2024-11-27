Загинули офіцери з КНДР, поранено генерала: ЗМІ розповіли нові подробиці удару по Курщині

Не так давно по російському командному пункту в Мар'їному Курської області було завдано удару Storm Shadow. Внаслідок атаки був поранений північнокорейський генерал, а також вбиті кілька офіцерів.

Повідомляє 24 Канал із посиланням Financial Times. Українська розвідка повідомляє, що це був один із кількох ударів по позиціях північнокорейців в Курській області.

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Якими можуть бути наслідки удару Storm Shadow по Курщині

Водночас згідно з даними української розвідки, Північна Корея направила до Росії генерал-полковника Кім Йон Бока для нагляду за підрозділами спецпризначення Штурмовий корпус. У виданні зауважили, що наразі точно невідомо, чи перебував він у Мар'їному під час удару.

Як зазначив український посадовець, атака на Мар'їне була лише однією з "кількох" за останній тиждень, спрямованих на північнокорейців у Курській області з використанням іншої зброї. Він додав, що українські сили активно шукають інші місця розташування солдатів з КНДР, оскільки вони були розосереджені.

Нагадаємо, що за інформацією Defense Express, 20 листопада Україна завдала удару ракетами Storm Shadow по підземному об’єкту, розташованому на території санаторію Управління справами президента Росії в Мар’їно. Унаслідок атаки міг загинути російський генерал та 18 офіцерів, ще 33 могли отримати поранення.