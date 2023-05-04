Військовий експерт розповів, яка зброя була б найефективнішою в знищенні Кримського мосту

Storm Shadow – ракети, які можуть долати майже 500 кілометрів. Ця зброя була б найефективнішою для того, щоби вдарити по Кримському мосту.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він зауважив, що бойова частина цієї французько-англійської розробки важить 450 кілограмів.

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"Для них дуже багато роботи на теренах Криму. Лише військових об'єктів в Криму близько 100 налічується", – розповів він.

Військовий експерт припускає, раптом, якщо американські партнери не наважаться передати Україні ракети класу ATACMS, то британці після інавгурації короля Чарльза III, можливо, передадуть ракети Storm Shadow.

"Ракет тих у британців близько 900 виготовлено", – сказав Селезньов.

Він вважає, що ЗСУ треба зброя, яка може бити на понад 80 кілометрів.

Бо HIMARS – чудова річ, але то замало. Надто багато ласих цілей на територіях, які нині перебувають під контролем російської окупаційної армії, так і на території самої Росії, які мають бути знищені,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, усе через те, що вони є базою для ворожих дій окупантів. Мовиться, зокрема, про авіабази, летовища в Брянській області Росії.

"Звідки останні кілька діб постійно здіймаються в небо дрони-камікадзе – Shahed-136, який потім рушить у бік Києва й Київської області й прилітає по інших регіонах нашої країни", – заявив він.

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Україні треба зброя

Владислав Селезньов додав, що Україні треба різні ракети. Однак, чим потужніші та ефективніші – тим краще.

"Але якщо ми говоримо про Storm Shadow – то це розробка 2000-х років. Вони непогано себе зарекомендували. Вони є стійкими до ворожих систем радіоелектронної боротьби, рушать до цілі на висоті 40 – 50 метрів", – наголосив він.

Тобто фактично ворожа протиповітряна оборона їх не бачить. Водночас їх вибухівка масою у 450 кілограмів дорівнює потужності комплексів Точка-У.

"Щодо влучності та ефективності такого типу ракет, здається, ще досі ходять легенди", – підсумував військовий експерт.

Чи можуть передати ЗСУ ракети Storm Shadow