У сторону Херсона прямують танки окупантів

Російська армія продовжує агресію щодо України, зокрема й Херсона. До міста наближаються танки окупантів.

Повномасштабна агресія Росії триває четвертий день. Збройні сили України знищують ворожу техніку. Окупанти натомість стягують у міста нову.

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Техніка агресора рухається до Херсона

У мережі оприлюднили відео, на якому російські танки рухають у сторону Херсона. Автор ролика зазначив, що у напрямку міста проїхали приблизно 50 одиниць цієї техніки ворога.

У напрямку Херсона їдуть російські танки: дивіться відео 18+

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Нагадаємо, приблизно о 06:30 у Херсоні знову було чути вибухи.

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