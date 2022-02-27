У сторону Херсона прямують танки окупантів
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
Російська армія продовжує агресію щодо України, зокрема й Херсона. До міста наближаються танки окупантів.
Повномасштабна агресія Росії триває четвертий день. Збройні сили України знищують ворожу техніку. Окупанти натомість стягують у міста нову.
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Техніка агресора рухається до Херсона
У мережі оприлюднили відео, на якому російські танки рухають у сторону Херсона. Автор ролика зазначив, що у напрямку міста проїхали приблизно 50 одиниць цієї техніки ворога.
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(Увага: містить нецензурну лексику)
Нагадаємо, приблизно о 06:30 у Херсоні знову було чути вибухи.
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