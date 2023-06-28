У 2023 році росіяни віком від 17 до 74 років, що живуть у Латвії, повинні скласти тест на знання латиської. Якщо вони провалять іспит або не захочуть його проходити, то їх повернуть на батьківщину. Місцева влада у такий спосіб прагне захистити національну безпеку після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У Латвії для росіян створили безкоштовні мовні курси, щоб їм було легше. На них вони вчать латиські слова з вчителем за допомогою малюнків. Але це мігрантів з Росії все одно не влаштовує.

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Росіяни не хочуть асимілюватися

У Латвії проживає кількадесят тисяч людей з Росії. Більшість з них протягом десятиліть живуть та працюють у європейській країні, користуючись благами західної цивілізації. Однак вони не доклали жодних зусиль задля інтеграції у місцевий соціум. Деякі з них навіть не міняли російський паспорт.

Місцевий журналіст Імантс Лієпінш заявив, що спочатку влада ставилася до таких росіян ліберально. Але після повномасштабної агресії держави-терориста проти України ставлення до них змінилося.

На жаль, є свій відсоток путіністів у Латвії, вони зараз, скажімо так, громадяни Росії, які не хочуть вчити латиську мову. Реальний шанс у громадян Росії, які кажуть, що не хочуть вчити мову, тут буде ситуація – валіза, вокзал, Росія,

– сказав він.

Росіян обурює необхідність вчити чужу мову

За словами голови національного освітнього центру Лієне Вороненко, тест на знання мови не дуже важкий. Це рівень шкільного 3-го класу. За допомогою курсів росіяни можуть вивчити фрази, що допоможуть їм у повсякденному житті та полегшать побутове спілкування.

Але російська пропаганда та самі звичайні росіяни демонізують цей іспит. Мігранти з Росії називають це несподіванкою, жаліються, що "люди працювали у російських колективах, не потрібна була латиська" та кажуть, що депортувати з Латвії через мову неправильно, на їхню думку. Також вони скаржаться, що їм нібито дали всього один рік на вивчення мови. На що місцеві відповідають, що у росіян було 50 років на опанування латиської.

Москва через ці тести та курси звинуватила Ригу у русофобії. А кремлівські пропагандисти почали вигадувати сюжети про бабусь, що буцімто померли у чергах на мовні іспити у Латвії.

Латвія позбавляється усього, що нав'язувала Росія

Цієї весни у Латвії заборонили сакральне для росіян 9 травня. У такий спосіб Рига підтримала Україну та захистила державні інтереси.

Не так давно у столиці Латвії дерусифікували залізничний вокзал. З нього прибрали російську назву станції.

А раніше Латвія перейменувала Калінінград. Місцева комісія рекомендувала називати це місто традиційною балтійською назвою Караляучі та історичною німецькою назвою Кенігсберг.

, Латвія депортувала посла Росії, а також скоротила штат у російському посольстві. Тому Москва не змогла висловити офіційний дипломатичний протест Ризі.