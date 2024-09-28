Путін злякався Кадирова: що занепокоїло російського диктатора

У Москві чеченці влаштовують заворушення просто на вулицях. Ба більше, вже не один місяць говорять про конфлікт між Рамзаном Кадировим та Сулейманом Керімовим, який наближений до очільника Кремля.

Путін опинився втягнений у з'ясування стосунків між двома групами впливу. Про це 24 Каналу розповів публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що так поступово наближається падіння путінського режиму.

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Що налякало очільника Кремля

Стосунки між сторонами погіршилися після розподілу компанії "Wildberries". Керімов підстрахував себе зв'язками з Путіним і його адміністрацією. Такі кримінальні та незаконні схеми найкраще описують те, як сьогодні живе Росія. У нормальній державі всі ці речі навіть складно уявити.

Для України це добре, бо очевидно, що одна сторона ніяк не може пробачити іншій. Конфлікт загострився, а Кадиров офіційно оголосив про кровну помсту Керімову.

У відповідь відбувся арешт 30 бійців Кадирова, які бігали по Москві й вбивали там людей. Путін, дізнавшись про ситуацію, злякався Кадирова та змінив своє рішення. Він сказав, що треба віддати назад компанію "Wildberries",

– зауважив Ростислав Мурзагулов.

Російський диктатор отримав чіткі докази того, що Кадиров готовий у будь-який момент перейти на інший бік. Він вже давно налагодив контакти в арабських країнах і обговорив своє майбутнє у випадку якщо зрадить Путіна.

Для Сполучених Штатів це цілком очікуване рішення. Там вже уявляють, що Росія може існувати без Чечні. Тому практично немає сумнівів, що ескалація конфлікту всередині країни-агресорки тільки наростатиме.