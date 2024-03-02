У партії Шольца заявили про напружені стосунки з Макроном: що відповіла Франція

Соціал-демократична партія ФРН повідомила, що між Олафом Шольцом та Еммануелем Макроном є напруження. Це викликало занепокоєння у німецьких соціал-демократів.

Голова комітету у закордонних справах Міхаель Рот заявив про напружені стосунки Олафа Шольца та Еммануеля Макрона. Представник соціал-демократичної партії (СДПН), членом якої є чинний канцлер ФРН, закликав обох лідерів об'єднати зусилля заради України.

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Що сказала Німеччина

Міхаель Рот вважає, що між Німеччиною та Францією існує "глибоко вкорінене нерозуміння один одного".

Ми не можемо дозволити собі франко-німецьку суперечку. Це небезпечно для України… Україна зараз потребує прагматичної, швидкої допомоги, особливо боєприпасів і протиповітряної оборони,

– наголосив він.

Як зауважив представник політсили, поки в Європі "люди ховаються один за одного, Кремль посміхається".

Видання Spiegel пише, що відносини між Берліном та Парижем досягли найнижчої точки після нещодавнього саміту, що проходив у столиці Франції. З приводу цього журналісти поспілкувалися з ще одним представником СДПН.

Аксель Шефер заявив, що канцлери СДПН завжди мали надзвичайні стосунки з французькими президентами. За його словами, у військових питаннях ФРН повинна поводитися інакше, ніж Франція. Співрозмовник зауважив, що у повсякденному житті ці відносини працюють, "але Макрон залежить від Шольца".

На його думку, у Франції немає достатньої економічної сили для лідерства у Європі. Політик вважає, що лідером повинен стати Шольц. Як приклад Шефер навів суперечку з угорським прем'єром Віктором Орбаном, у якій проявив себе канцлер ФРН.

Що сказала Франція

Глава МЗС Франції Стефан Сежурне у розмові з виданням Le Monde запевнив, що немає ніякого розколу між Парижем та Берліном, попри очевидні розбіжності між Еммануелем Макроном та Олафом Шольцом щодо пов'язаних з Україною питань.

Не існує франко-німецького зіткнення, ми згодні з 80% питань,

– наголосив він.

Видання зауважує, що Макрон крім своєї резонансної заяви, щодо можливості відправлення військ НАТО в Україну міг неявно дорікнути країнам, які довгий час вагалися з наданням Україні важкого озброєння, зокрема Німеччині. Глава французької дипломатії заявив, що він говорив з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, і вони домовилися провести 5 березня зустріч у Парижі.

Сежурне запевнив, що "тут немає ніякої драми". За його словами, мета обох держав полягає у підтримці України. Він також зауважив, що Париж та Берлін мають "різний ступінь зобов'язань" від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо передачі ракет Україні.

Глава МЗС Франції також відкинув припущення про те, що дискусії про військову присутність в Україні мають передвиборчі цілі напередодні європейських виборів, які пройдуть у червні 2024 року. Він заявив, що це питання є не виборчим, а екзистенційним.