Дружба замість ворожнечі: Трамп може піти на співпрацю з Китаєм, і це має певні ризики

Дональд Трамп може розвернути на 180 градусів свої заяви проти Китаю. Цілком можливо, що Вашингтон і Пекін будуть дружити, а не ворогувати.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що між Китаєм і США не буде суперечок.

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Сі маніпулюватиме Трампом

Епштейн зазначив, що Трамп знайде спільну мову з Сі. Китайський лідер – авторитарний диктатор. Ця модель поведінки дуже близька Трампу. Сі зможе легко маніпулювати людиною, на першому місці в якої будуть не державні інтереси США, а задоволення своїх власних інтересів і свого его.

Сі, Путін й інші знайдуть спосіб підлизуватись до Трампа та намагатись рухати його в правильний бік. Під час першого терміну Трамп говорив, як сильно він ненавидить Кім Чен Ина та КНДР, а потім за кілька тижнів це змінилось на 180 градусів, і Трамп заявив, що вони найкращі друзі з Кім Чен Ином і вони люблять один одного,

– зауважив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Питання Тік-Ток

За його словами, недаремно Тік-Ток у США був заблокований на один день і відновить свою роботу в першу хвилину президентства Трампа. Усе для того, аби китайський застосунок повідомив свою вдячність президенту США за те, що було знайдено компроміс і додаток продовжить свою роботу ще на 90 днів.

"Потім побачимо, що буде. Можливо, Ілон Маск придбає додаток. Можливо Трамп просто ігноруватиме вимогу закону, аби Тік-Ток залишився відкритим. Цікаво те, що Трамп ще під час свого першого терміну намагався закрити Тік-Ток, але не мав таких повноважень, як президент, а тепер ситуація протилежна", – наголосив Епштейн.