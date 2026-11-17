Майбутнє України залежить не лише від ситуації на фронті. Зміни у відносинах між США, Європою, Росією та Китаєм можуть докорінно вплинути на розподіл сил у світі.

Про це заявив експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов в ефірі 24 Каналу.

Завершення війни залежатиме від глобальних домовленостей

За оцінкою аналітика, розраховувати на те, що Росія та Україна самостійно домовляться про завершення війни, не варто: нинішня ситуація на фронті залишається порівняно стабільною, а обидві сторони мають ресурси для продовження бойових дій.

Тому головну роль у врегулюванні конфлікту можуть відіграти переговори за участю провідних світових держав. Попов пов'язує це з ідеєю нової архітектури безпеки, яку просувають Москва та Вашингтон: ця концепція переважно відповідає інтересам Росії та Китаю, які прагнуть змінити баланс впливу в Євразії.

Війна між РФ і Україною завершиться великою угодою. Це не буде двостороння угода про мир чи припинення вогню. У цій угоді будуть враховані інтереси всіх сторін: Європи, України, Китаю, США та РФ,

– наголосив експерт.

Водночас Попов вважає, що найбільше від такого перерозподілу вигод може отримати Пекін, позиції ж Москви в підсумку виявляться менш виграшними.

Яку можливість Росія намагається використати?

Окремо Попов звернув увагу на політику Дональда Трампа щодо Європи. Кремль намагається скористатися періодом президентства американського лідера, який неодноразово демонстрував готовність переглядати масштаби військової присутності США на європейському континенті.

Ці побоювання не виникли на порожньому місці: питання американського військового контингенту залишається одним із головних у дискусіях про майбутнє європейської безпеки. Зокрема, США переглядають плани скорочення військ у Європі, а європейські союзники шукають способи посилити власну обороноздатність.

На переконання аналітика, додатковим викликом Європейському Союзу є внутрішні економічні та міграційні проблеми. За таких умов ЄС має переосмислити власну безпекову стратегію та розглядати Україну як важливу складову оборони континенту.

Яку роль Україна може відіграти в безпеці Європи?

Попов вважає, що оптимальною моделлю співпраці України та європейських держав міг би стати формат, який він називає "Запорізькою Січчю 2.0". Ідеться про модель, за якої європейські партнери забезпечуватимуть Україні близько 50 мільярдів доларів щорічно на оборонну підтримку та відбудову.

Натомість українські Сили оборони стануть потужним безпековим щитом Європи. Експерт переконаний, що український військовий потенціал може бути корисним не лише для захисту східного флангу континенту, а й для протидії загрозам на Балтійському напрямку.

Подібну роль України в європейській системі оборони раніше аналізували й інші експерти. Зокрема, генерал Бен Годжес пояснював, чому підтримка України є одним із найефективніших способів убезпечити Європу.

Україна може стати тим фактором, який дозволить Європі не просто компенсувати можливе послаблення американської присутності, а й суттєво посилити власні оборонні можливості,

– така логіка запропонованої Поповим моделі співпраці.

Чому діалог Європи з Кремлем не матиме результату?

Коментуючи перспективи відновлення прямого діалогу між Євросоюзом та Росією, Попов висловив скепсис щодо такого сценарію: Кремль не сприймає Європу як самостійного суб'єкта міжнародної політики.

Москва орієнтується передусім на Вашингтон і Пекін, тому переговори з європейськими столицями навряд чи матимуть вирішальне значення у врегулюванні війни.

Аналітик пов'язує перспективи завершення російсько-української війни з ширшим протистоянням за вплив у світі, де позиції США, Китаю та Європи визначатимуть майбутній баланс сил.

Що відомо про інтереси Китаю та плани Росії?

Пекін залишається одним із важливих учасників міжнародного процесу навколо війни. Водночас його позиція необов'язково передбачає зацікавленість у швидкому припиненні бойових дій.

Раніше 24 Канал писав про те, чому Китаю вигідне продовження війни Росії проти України. Також аналітики звертали увагу на те, які плани Пекін має щодо Росії та чого прагне досягти у відносинах із Москвою.

Окремо експерти аналізували, на що розраховує Кремль, затягуючи переговори.