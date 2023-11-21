Слоном в кімнаті може бути будь-хто, – Зеленський прокоментував можливі перешкоди від Угорщини

Угорщина нещодавно заявляла про свої наміри заблокувати рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, чи розуміють європейці, що, якщо вони дозволяють угорському прем'єру це зробити, то це фактично означатиме передачу права вето Владіміру Путіну.

Володимир Зеленський спочатку у відповідь пожартував, що в представника ЗМІ настрій не позитивний. Зробив він це на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Молдови Маєю Санду 21 листопада.

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Що сказав Зеленський про Угорщину та Україну

На думку голови держави, зараз ще немає глобальної проблеми.

Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто. Залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше – нам себе вести як люди і виконувати все на тому шляху (до ЄС – 24 Канал), який запланований. Є сім рекомендацій, ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала,

– сказав президент.

Голова держави вважає, що цей найсильніша позиція, в якій може бути Україна. За його словами, якщо українці будуть сильними, то вони побачать сильний Європейський Союз.

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