Слоном в кімнаті може бути будь-хто, – Зеленський прокоментував можливі перешкоди від Угорщини
Угорщина нещодавно заявляла про свої наміри заблокувати рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС. Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, чи розуміють європейці, що, якщо вони дозволяють угорському прем'єру це зробити, то це фактично означатиме передачу права вето Владіміру Путіну.
Володимир Зеленський спочатку у відповідь пожартував, що в представника ЗМІ настрій не позитивний. Зробив він це на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем та президенткою Молдови Маєю Санду 21 листопада.
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Що сказав Зеленський про Угорщину та Україну
На думку голови держави, зараз ще немає глобальної проблеми.
Я вважаю, що слоном в кімнаті може бути будь-хто. Залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше – нам себе вести як люди і виконувати все на тому шляху (до ЄС – 24 Канал), який запланований. Є сім рекомендацій, ми повинні їх повністю зробити, щоб до нас не було жодних питань, жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала,
– сказав президент.
Голова держави вважає, що цей найсильніша позиція, в якій може бути Україна. За його словами, якщо українці будуть сильними, то вони побачать сильний Європейський Союз.
Що кажуть експерти про проросійський уряд Угорщини
- Політолог Микола Давидюк не так давно у коментарі 24 Каналу зауважив, що Угорщина сама вже давно перестала відповідати критеріям ЄС у питанні прав людини та демократії. Він назвав угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана слабким та цинічним політиком, який будує дружбу з Росією на крові українських військових та водночас тримається зубами за ЄС, який ненавидить.
- Раніше політолог Олег Лісний назвав антиукраїнські заяви Орбана "виставами", за допомогою яких голова уряду Угорщини намагається отримати від ЄС певні кошти, щоб мати змогу утриматися при владі. На його думку, такою тактикою цей політик тільки показує неефективність певних механізмів та підштовхує Євросоюз до реформ.