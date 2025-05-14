Це почалося під час війни, – Зеленський розповів про особливі стосунки з Макроном

Президент Володимир Зеленський розповів про свої особливі стосунки з Емманюелем Макроном. За його словами, вони сформувалися під час повномасштабної війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю Spiegel.

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Як Зеленський прокоментував свої стосунки з Макроном

Зеленський розповів, що у нього склалися "хороші стосунки" з Макроном, і вони часто спілкуються.

Це почалося під час війни, і так було з деякими іншими главами держав і урядів. Але не з багатьма – з двома або трьома, з якими я постійно розмовляв телефоном. Я давно переконав усіх дзвонити телефоном, а не захищеними лініями – чесно кажучи, я не вірю в захищені лінії,

– розповів він.

Говорячи про французького президента, Зеленський підкреслив, що Макрон "підходить до справи дуже креативно" і "готовий ризикувати".

"А люди, готові ризикувати, – це люди, орієнтовані на результат. Крім того, він один із сильних лідерів у світі. Він знаходить вихід зі складних ситуацій, і я поважаю це", – наголосив український лідер.

Також він згадав, що познайомився з Макроном ще до того, як став президентом.

Нагадаємо, що остання особиста зустрів Зеленського та Макрона відбулася 10 травня. Тоді французький лідер та Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск прибули до Києва на зустріч "коаліції рішучих".