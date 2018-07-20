Стосунки Регіни Тодоренко потрапили в номінацію російського журналу: деталі

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вкотре підтвердила свої стосунки з екс-учасником гурту "Smash" Владом Топаловим. Її зізнання про особисте життя ввійшло в номінацію російського журналу.

Не минуло й місяця з того часу, як Регіна Тодоренко та Влад Топалов підтвердили багаторічні здогадки про їхній роман. Зірки порадували своїх прихильників спільними світлинами, а нещодавно разом з'явились на червоній доріжці в Росії.

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Якщо спершу інформація про відновлення стосунків Регіни та Влада викликали сумніви, то зараз всі очікують на продовження їхньої історії. Сама ж телеведуча, яка розпочала співпрацю з російським телеканалом "Пятница", зізналась, що має надійну опору.

"Важливий висновок сьогоднішнього дійства: якщо ти поруч з чоловіком, який підтримує тебе в будь-яких божевільних починаннях, вірить в твій успіх і любить всім серцем, значить пора забрати його додому з цієї гучної вечірки, поки інші жінки не звернули увагу! А якщо чесно, то чудово відчувати підтримку в такі відповідальні моменти як сьогодні, тоді під ногами земля стає міцнішою", – поділилась Регіна Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 19 Лип 2018 р. о 2:36 PDT

Окрім цього, зірка додала, що вона з Владом Топаловим фігурують в номінації "Пара року 2018" журналу "Glamour". Регіна закликала своїх прихильників голосувати за неї. Більшість людей підтримали таке звернення зірки, інші ж звернули увагу на округлий живіт та стійкі підбори, що може вказувати на вагітність. Варто зазначити, що Регіна Тодоренко вбрала об'ємну сукню, тому її фігура виглядає справді підозрілою.