11:26
20 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
23°C 17°C
  • субота
    24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Подачки Путіна. Православні кидали
Вєсті Кремля
21:14, 19 липня
Вєсті.UA. Президент Сердючка. Невгамовна Тимошенко
Вєсті.UA
20:21, 19 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Стосунки Регіни Тодоренко потрапили в номінацію російського журналу: деталі

801 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко та Влад Топалов
Регіна Тодоренко та Влад Топалов / like.lb.ua

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вкотре підтвердила свої стосунки з екс-учасником гурту "Smash" Владом Топаловим. Її зізнання про особисте життя ввійшло в номінацію російського журналу.

Не минуло й місяця з того часу, як Регіна Тодоренко та Влад Топалов підтвердили багаторічні здогадки про їхній роман. Зірки порадували своїх прихильників спільними світлинами, а нещодавно разом з'явились на червоній доріжці в Росії.

Читайте також: Регіна Тодоренко зізналась, що купує під час кожної поїздки за кордон

Якщо спершу інформація про відновлення стосунків Регіни та Влада викликали сумніви, то зараз всі очікують на продовження їхньої історії. Сама ж телеведуча, яка розпочала співпрацю з російським телеканалом "Пятница", зізналась, що має надійну опору. 

"Важливий висновок сьогоднішнього дійства: якщо ти поруч з чоловіком, який підтримує тебе в будь-яких божевільних починаннях, вірить в твій успіх і любить всім серцем, значить пора забрати його додому з цієї гучної вечірки, поки інші жінки не звернули увагу! А якщо чесно, то чудово відчувати підтримку в такі відповідальні моменти як сьогодні, тоді під ногами земля стає міцнішою", – поділилась Регіна Тодоренко.

 

Окрім цього, зірка додала, що вона з Владом Топаловим фігурують в номінації "Пара року 2018" журналу "Glamour". Регіна закликала своїх прихильників голосувати за неї. Більшість людей підтримали таке звернення зірки, інші ж звернули увагу на округлий живіт та стійкі підбори, що може вказувати на вагітність. Варто зазначити, що Регіна Тодоренко вбрала об'ємну сукню, тому її фігура виглядає справді підозрілою. 

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові романи Регіна Тодоренко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
сьогодні, 11:00 Дрібна помста Авакова: як мирна акція під САП перетворилась на зеленку, тітушок і погроми
Христина Бердинських 137
Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
сьогодні, 09:20 Про війну, анексію Криму та українську мову: найкращі цитати Павла Шеремета
1 2498
О европейском опыте финансирования культуры
сьогодні, 08:42 О европейском опыте финансирования культуры
Андрій Доценко 119
В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
19 липня, 22:01 В пробках появляется чувство безысходности от того, что мэру Киева на тебя все равно
Ілля Кенігштейн 619
Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
19 липня, 21:01 Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія
1009
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук