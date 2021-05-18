Стоятимуть жорсткі дедлайни, – Шмигаль про нового главу МОЗ і звільнення Степанова

Денис Шмигаль заявив, що перед новим очільником МОЗ поставлять дуже чіткі завдання. Окрім того, він матиме жорсткі дедлайни.

Прем'єр-міністр України заявив, що вже ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов "прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи". Очільник Кабміну наголосив: є речі, за які Степанову "ми точно всі можемо сказати дякую".

Зауважте Максима Степанова звільнили з посади міністра охорони здоров'я

Водночас, за словами Шмигаля, "є і провалені завдання, які не можна ігнорувати".

Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше,

– наголосив прем'єр-міністр.

Хто може стати новим главою МОЗ

Одним із кандидатів на посаду очільника МОЗ є головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Водночас у "Слузі народу" розповіли, що розглядають також інші кандидатури.

Ляшку обійняти пост міністра охорони здоров'я може завадити той факт, що він разом зі Степановим займався питанням вакцинації.

Головною причиною для звільнення Степанова став провал вакцинації від коронавірусу. Препарати для щеплення Україна пізніше ніж інші держави.