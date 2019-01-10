У розвинених країнах піклування про психічне здоров’я людини є важливим фактором. Україна лише починає рух у цьому напрямку.

Фахівці ГО Development Foundation (DF) в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіли, чому українці бояться відвідувати психолога.

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Вони зазначають, що такий страх перед психологами чи психіатрами передався сучасним українцям "у спадок" із Радянського Союзу. У ті часи у психлікарню потрапляли лише буйні або відчайдушні пацієнти, яким можна допомогти виключно за допомогою медпрепаратів і госпіталізації. А от іншого трактування психічної допомогти протягом довгих років не було.

Люди боялися звертатися до таких фахівців через осуд інших людей, мовляв, "сусіди дізнаються і подумають, що я хворий". Але люди не усвідомлюють, наскільки простіше жити, коли розв'язати схожі проблеми.

Проблеми, які пов’язані з психікою, порушують інші – негаразди із засинанням, нічні жахіття, порушення сну, тривожні думки, панічні атаки та багато іншого.



Страх з СРСР: чому українців бояться психологів

Все це можна вирішити на прийомі у психолога або психотерапевта, не доводячи травмовану людину до стану, коли з’являється необхідність у лікуванні у психіатричних закладах, якими так налякані люди.

Країни Заходу теж зіштовхувалися зі схожою проблемою 20-30 років тому. Проте за цей час провели просвітницькі кампанії та глобальні реформи у галузі психічного здоров’я, після чого розуміння важливості психічного здоров’я значно зросли.

Про те, як правильно надати першу допомогу та чи варто відвідувати психолога "для профілактики" – читайте у матеріалі.

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