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      Страх з СРСР: чому українців бояться психологів

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      Страх з СРСР: чому українців бояться психологів
      Страх з СРСР: чому українців бояться психологів / renewedhopefamilyservices.com

      У розвинених країнах піклування про психічне здоров’я людини є важливим фактором. Україна лише починає рух у цьому напрямку.

      Фахівці ГО Development Foundation (DF) в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24 розповіли, чому українці бояться відвідувати психолога.

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      Вони зазначають, що такий страх перед психологами чи психіатрами передався сучасним українцям "у спадок" із Радянського Союзу. У ті часи у психлікарню потрапляли лише буйні або відчайдушні пацієнти, яким можна допомогти виключно за допомогою медпрепаратів і госпіталізації. А от іншого трактування психічної допомогти протягом довгих років не було.

      Люди боялися звертатися до таких фахівців через осуд інших людей, мовляв, "сусіди дізнаються і подумають, що я хворий". Але люди не усвідомлюють, наскільки простіше жити, коли розв'язати схожі проблеми.

      Проблеми, які пов’язані з психікою, порушують інші – негаразди із засинанням, нічні жахіття, порушення сну, тривожні думки, панічні атаки та багато іншого.

      Страх з СРСР: чому українців бояться психологів
      Страх з СРСР: чому українців бояться психологів

      Все це можна вирішити на прийомі у психолога або психотерапевта, не доводячи травмовану людину до стану, коли з’являється необхідність у лікуванні у психіатричних закладах, якими так налякані люди.

      Країни Заходу теж зіштовхувалися зі схожою проблемою 20-30 років тому. Проте за цей час провели просвітницькі кампанії та глобальні реформи у галузі психічного здоров’я, після чого розуміння важливості психічного здоров’я значно зросли.

      Про те, як правильно надати першу допомогу та чи варто відвідувати психолога "для профілактики" – читайте у матеріалі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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