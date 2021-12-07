Страшна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: помер ще один пасажир

У Чернігівській області 7 грудня вантажівка зіткнулась з маршруткою. Спочатку повідомляли про 10 жертв, але згодом помер ще один пасажир автобуса.

Таким чином кількість загиблих сягнула 11. Ще 8 людей постраждали. Вони всі їхали в маршрутці. Натомість водій вантажівки вижив.

Важливо Внаслідок ДТП з маршруткою на Чернігівщині загинули щонайменше 10 людей

Що відомо про ДТП

Аварія сталась близько 07:55 біля села Брусилів. На автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч вантажівка влетіла у маршрутку, що їхала за маршрутом "Чернігів – Сосниця".

Наразі остаточні причини аварії з'ясовують. На місці події працюють слідчі, криміналістична лабораторія, патрульні, рятувальники та медики.

Щоб дістати людей з розтрощеної маршрутки, залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.

ДТП з маршруткою у Дніпрі

На Новому мосту у Дніпрі ввечері 16 листопада перевернулася маршрутка. У момент аварії у салоні перебували пасажири. Люди, які проїжджали повз, зупинились та почали діставати пасажирів через лобове скло, двері.

Один чоловік постраждав, але від госпіталізації відмовився.

Текст поста ДСНС:

Чернігівська область: надзвичайники надають допомогу на місці зіткнення вантажівки з маршрутним мікроавтобусом (оновлено)

7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця".

Станом на 9:30, внаслідок ДТП раніше загинуло 11 осіб та 8 осіб травмовано.

Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки.