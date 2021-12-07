Страшна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: помер ще один пасажир
Джерело:ДСНС
У Чернігівській області 7 грудня вантажівка зіткнулась з маршруткою. Спочатку повідомляли про 10 жертв, але згодом помер ще один пасажир автобуса.
Таким чином кількість загиблих сягнула 11. Ще 8 людей постраждали. Вони всі їхали в маршрутці. Натомість водій вантажівки вижив.
Важливо Внаслідок ДТП з маршруткою на Чернігівщині загинули щонайменше 10 людей
Що відомо про ДТП
Аварія сталась близько 07:55 біля села Брусилів. На автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч вантажівка влетіла у маршрутку, що їхала за маршрутом "Чернігів – Сосниця".
Наразі остаточні причини аварії з'ясовують. На місці події працюють слідчі, криміналістична лабораторія, патрульні, рятувальники та медики.
Щоб дістати людей з розтрощеної маршрутки, залучили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
ДТП з маршруткою у Дніпрі
На Новому мосту у Дніпрі ввечері 16 листопада перевернулася маршрутка. У момент аварії у салоні перебували пасажири. Люди, які проїжджали повз, зупинились та почали діставати пасажирів через лобове скло, двері.
Один чоловік постраждав, але від госпіталізації відмовився.
Текст поста ДСНС:
Чернігівська область: надзвичайники надають допомогу на місці зіткнення вантажівки з маршрутним мікроавтобусом (оновлено)
7 грудня, близько 7:55, поблизу села Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця".
Станом на 9:30, внаслідок ДТП раніше загинуло 11 осіб та 8 осіб травмовано.
Для деблокації від ДСНС залучено 10 осіб та 3 одиниці техніки.