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      Страшний макіяж на Хелловін 2018: оригінальні ідеї у відео та фото

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      Як зробити грим на Хелловін 2018
      Як зробити грим на Хелловін 2018 / Колаж: 24 Канал

      Навіть, якщо ви не любите відзначати Хелловін 2018, погодьтеся – піти на костюмовану вечірку – це весела та інтригуюча розвага. Ми зібрали оригінальні і стильні макіяжі, з якими ви точно опинитеся у центрі уваги.

      Якщо ви досі вагаєтеся, який образ обрати, редакція LifeStyle 24 визначила 11 макіяжів, які підійдуть і супергероїні, і зловісній відьмі.

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      Веселкова дівчина

      На фоні похмурих та моторошних костюмів на Хелловін ви точно вирізнятиметеся з веселковими тінями та блискітками. Головний акцент у такому мейку на очах, тому подбайте про якісну базу.

      Дивіться відео, як зробити макіяж Веселки на Хелловін 2018:

       

      Чудожінка

      Щоб перевтілитися в образ Чудожінки потрібна майстерність у майк-апі, тут головні точні і чіткі лінії. Тому, якщо ви добре володієте підводкою для очей, ви неодмінно повторите цей макіяж.

      Покрокову інструкцію, як відтворити образ, показала відома б’юті-блогер Ніккі.

      Дивіться відео, як зробити макіяж Чудожінки на Хелловін 2018:

       

      Стара леді

      Оригінальний та дуже легкий лук. Такий образ обрала для Хелловіну і супермодель Хайді Клум.

      Насправді Хайді Клум 45 років

      Для цього вам не треба багато фарби чи латексу, все, що пригодиться для створення макіяжу старої леді – це коричневі тіні і підводка для очей.

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      Дивіться відео, як зробити макіяж старої леді на Хелловін 2018:

       

      Монстр

      Який Хелловін без моторошного вигляду! У мережі безліч інструкцій, як створити лук, від якого у жилах холоне кров. Пропонуємо переглянути один з найжахаючих.

      Дивіться відео, як зробити макіяж монстра на Хелловін 2018:

       

      Оленя

      Це дуже милий та ніжний образ. Головне не збудьте про білі цятки на тілі. А замість ріжок можна зробити стильні "дульки" з волосся.

      Дивіться відео, як зробити макіяж оленя на Хелловін 2018:

       

      Галактика

      Тема космосу мабуть ніколи не вийде з моди. Це завжди цікаво та таємничо. Повторіть і ви стиль загадкової красуні.

      Б’юті-блогери часто виконують такі макіяжі у рожевій, блакитній чи ліловій гаммах. Особливість майк-апу – білі деталі у вигляді зірок або блиску.

       

      Дивіться відео, як зробити макіяж галактики на Хелловін 2018:

       

      Клоун

      Страхітливі клоуни з року в рік стають натхненням для образів на Хелловін. І цей раз не виключення.

      Такий макіяж досить важкий у виконанні, адже вам знадобляться інструменти для гриму та перука. Але повірте, ваші старанні не будуть марні – ви налякаєте навіть найзатятішого фаната фільмів жахів.

      Дивіться відео, як зробити макіяж клоуна на Хелловін 2018:

       

      Бетті Буп

      Бетті Буп – зваблива героїня мультиків 30-х років. Цей макіяж милий і дуже легко відтворити. Просто візьміть глянцеву червону помаду, щоб завершити ваш лук.

      Дивіться відео, як зробити макіяж Бетті Буп на Хелловін 2018:

       

      Жінка кішка

      Навіть Моніка з "Друзів" приміряла образ сексуальної Жінки-кішки на Хеловін. У цьому макіяжі головний акцент на очах. Тому ретельно їх виділіть олівцем чи підводкою.

      Дивіться відео, як зробити макіяж Жінки-кішки на Хелловін 2018

      Клеопатра

      Якщо виглядати моторошно – це не ваше, то зробіть образ в стилі Клеопатри. Такий костюм буде гламурним та красивим.

      Дивіться відео, як зробити макіяж Клеопатри на Хелловін 2018:

       

      Королева вампірів

      Хелловін та вампіри неподільні речі. Ікла, бліда шкіра, червоні лінзи – основа такого мейк-апу.

      Дивіться відео, як зробити макіяж вампіра на Хелловін 2018:

       

      Автор: Олена Левчук
      Теги: LifeStyle Хелловін Мода Краса Макіяж
      Джерело: 24 Канал
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