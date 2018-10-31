Страшний макіяж на Хелловін 2018: оригінальні ідеї у відео та фото
Навіть, якщо ви не любите відзначати Хелловін 2018, погодьтеся – піти на костюмовану вечірку – це весела та інтригуюча розвага. Ми зібрали оригінальні і стильні макіяжі, з якими ви точно опинитеся у центрі уваги.
Якщо ви досі вагаєтеся, який образ обрати, редакція LifeStyle 24 визначила 11 макіяжів, які підійдуть і супергероїні, і зловісній відьмі.
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Веселкова дівчина
На фоні похмурих та моторошних костюмів на Хелловін ви точно вирізнятиметеся з веселковими тінями та блискітками. Головний акцент у такому мейку на очах, тому подбайте про якісну базу.
Дивіться відео, як зробити макіяж Веселки на Хелловін 2018:
Чудожінка
Щоб перевтілитися в образ Чудожінки потрібна майстерність у майк-апі, тут головні точні і чіткі лінії. Тому, якщо ви добре володієте підводкою для очей, ви неодмінно повторите цей макіяж.
Покрокову інструкцію, як відтворити образ, показала відома б’юті-блогер Ніккі.
Дивіться відео, як зробити макіяж Чудожінки на Хелловін 2018:
Стара леді
Оригінальний та дуже легкий лук. Такий образ обрала для Хелловіну і супермодель Хайді Клум.
Насправді Хайді Клум 45 років
Для цього вам не треба багато фарби чи латексу, все, що пригодиться для створення макіяжу старої леді – це коричневі тіні і підводка для очей.
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Дивіться відео, як зробити макіяж старої леді на Хелловін 2018:
Монстр
Який Хелловін без моторошного вигляду! У мережі безліч інструкцій, як створити лук, від якого у жилах холоне кров. Пропонуємо переглянути один з найжахаючих.
Дивіться відео, як зробити макіяж монстра на Хелловін 2018:
Оленя
Це дуже милий та ніжний образ. Головне не збудьте про білі цятки на тілі. А замість ріжок можна зробити стильні "дульки" з волосся.
Дивіться відео, як зробити макіяж оленя на Хелловін 2018:
Галактика
Тема космосу мабуть ніколи не вийде з моди. Це завжди цікаво та таємничо. Повторіть і ви стиль загадкової красуні.
Б’юті-блогери часто виконують такі макіяжі у рожевій, блакитній чи ліловій гаммах. Особливість майк-апу – білі деталі у вигляді зірок або блиску.
Дивіться відео, як зробити макіяж галактики на Хелловін 2018:
Клоун
Страхітливі клоуни з року в рік стають натхненням для образів на Хелловін. І цей раз не виключення.
Такий макіяж досить важкий у виконанні, адже вам знадобляться інструменти для гриму та перука. Але повірте, ваші старанні не будуть марні – ви налякаєте навіть найзатятішого фаната фільмів жахів.
Дивіться відео, як зробити макіяж клоуна на Хелловін 2018:
Бетті Буп
Бетті Буп – зваблива героїня мультиків 30-х років. Цей макіяж милий і дуже легко відтворити. Просто візьміть глянцеву червону помаду, щоб завершити ваш лук.
Дивіться відео, як зробити макіяж Бетті Буп на Хелловін 2018:
Жінка кішка
Навіть Моніка з "Друзів" приміряла образ сексуальної Жінки-кішки на Хеловін. У цьому макіяжі головний акцент на очах. Тому ретельно їх виділіть олівцем чи підводкою.
Дивіться відео, як зробити макіяж Жінки-кішки на Хелловін 2018
Клеопатра
Якщо виглядати моторошно – це не ваше, то зробіть образ в стилі Клеопатри. Такий костюм буде гламурним та красивим.
Дивіться відео, як зробити макіяж Клеопатри на Хелловін 2018:
Королева вампірів
Хелловін та вампіри неподільні речі. Ікла, бліда шкіра, червоні лінзи – основа такого мейк-апу.
Дивіться відео, як зробити макіяж вампіра на Хелловін 2018: