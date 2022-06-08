Страшно бачити особисто наслідки війни, – пані посол США Брінк про братські могили на Київщині

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк продовжує вражатись тими звірствами, які чинять на нашій землі окупанти. Вона зізналась, що їй страшно бачити наслідки війни, розв'язаної Росією.

Про це вона написала у своєму твітері. За короткий проміжок часу, упродовж якого вона обіймає посаду пані посла США в Україні, Бріджит Брінк мала можливість побачити "русскій мір" у дії.

Читайте також Ударні угруповання з Білорусі й стримування штурму Сєвєродонецька: основне за 105 день війни

Бріджит Брінк шокували братські могили в Україні

Пані посол підкреслила, що їй страшно особисто бачити, а також дізнаватись про наслідки війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Її приголомшили братські могили, в яких лежать чоловіки, жінки, діти. У декого з них були зав'язані за спиною руки. Й у багатьох – вогнепальні поранення в голову.

Ми повинні зробити все можливе, щоб настали справедливість та відповідальність,

– підкреслила Брінк.

Приїхала наприкінці травня та вже побувала у Бородянці

Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня. І хоч у Державному департаменті офіційної заяви про приїзд пані посла не було, інформація таки з'явилась у публічному доступі. Її опублікувало американське представництво в Україні на своїй сторінці.

Першу свою поїздку за межі Києва Брінк здійснила 31 травня. Тоді вона поїхала до звільненого від російських загарбників Гостомеля. Під час свого візиту пані посол підкреслила, що саме в Гостомелі наші військові здобули перемогу в одній з найважливіших битв. Мовиться про аеродром поблизу міста. Крім того, вона підкреслила, що зараз вирішальне протистояння точиться саме на Донбасі.

Через кілька днів вона вирушила до деокупованої Бородянки. Разом із нею до селища, яке російські загарбники буквально зрівняли з землею, вирушила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Пані посол після побаченого підкреслила, що всі причетні до цих звірств повинні бути покараними. Мовиться як про виконавців, так і тих, хто віддавав злочинні накази.

До слова, не оминула вона увагою тему військової допомоги Україні. Бріджит Брінк наголосила на тому, що керівництво українського війська саме вирішуватиме, які позиції ворога атакуватиме ракетними установками, наданими нашій державі США.

Таким чином вона відреагувала на паніку, яка упродовж минулого тижня ширилась серед росіян. Мовляв, Україна отримає зброю дальнього ураження. І це дозволить нашій державі відкривати вогонь по країні-агресорці.

Варте уваги – у Харкові окупанти перетворили на руїну студентське кафе: дивіться відео