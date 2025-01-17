Відео з тілом нібито вбитого австралійського бійця: журналістам вдалося верифікувати ролик

У мережі з'явилося відео, де повідомлялося про ймовірну страту австралійського бійця Оскара Дженкінса, який воював на боці ЗСУ. Журналісти вважають, що ролик міг бути російським ІПСО.

Наразі українська сторона не має підтверджень смерті Дженкінса. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Слідство.Інфо".

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Що відомо про відео страти Дженкінса

Командування Сухопутних військ стверджує, що Оскар Дженкінс потрапив у полон на Луганщині та з 16 грудня 2024 року має статус військовополоненого.

Водночас 15 січня іноземні ЗМІ поширили інформацію про те, що Дженкінса могли закатувати російські військові. Вони посилаються на слова побратимів, які, ймовірно бачили тіло чоловіка.

Зокрема, один з іноземних бійців сказав ABC News, що вважає Дженкінса вбитим.

Під час процесу ідентифікації вони використали його татуювання, і виявилося, що це був він… у нього на руці було витатуйоване слово "веган",

– каже побратим Оскара.

Ще один боєць з позивним "Гамп" розповів виданню Zmina, що під час зіткнення з росіянами Дженкінс був з чотирма іншими військовими. За його словами, австралійського бійця взяли в полон, катували та згодом стратили.

Журналісти "Слідства. Інфо" поспілкувалися зі ще одним побратимом Дженкінса, який також вважає, що австралійського добровольця вбили росіяни. Зокрема, він надіслав відео, на якому видно тіла солдатів на кузові автомобіля.

За кадром можна почути, як хтось говорить російською та погрожує вбити усіх "австралійських найманців". Зазначимо, що це відео раніше ширилося Telegram-каналами.

Однак, журналісти верифікували відео та з'ясували, що ідентичний ролик, втім, без російської озвучки, було опубліковано 4 роки тому на одному з іранських відеосервісів.

Щобільше, автор відео підписав ролик як "Ціна Карабаху" та додав хештеги "Карабах", "війна", "солдати". Журналісти також повідомляють, що в оригінальному відео звучить вірменська мова.

Що відомо про Оскара Дженкінса

Як пише видання, Дженкінс проходив службу в 402-му окремому стрілецькому батальйоні, який входить до складу 66-ї ОМБр ЗСУ. Він підписав контракт 4 квітня 2024 року та зник безвісти 16 грудня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

У Сухопутних військах кажуть, що наразі Дженкінс має статус військовополоненого і факту передачі його тіла не було. Водночас в Офісі генпрокурора також повідомили, що не мають жодних підтверджень загибелі бійця.

Проте 22 грудня 2024 року російський пропагандист Алєксандр Сладков опублікував відео, на якому російські військові допитують та б'ють австралійського бійця.

Полонений називається Оскаром Дженкінсом, каже, що йому 32 роки, він воює в ЗСУ та є вчителем біології за фахом. Уже 16 січня Сладков заявив, що Дженкінса нібито перевезли до Росії.

Український посол в Австралії Василь Мирошниченко каже, що інформація про страту Дженкінса могла бути спеціальною інформаційною операцією росіян. Він також додає, що метою такого ІПСО є залякування представників іноземних держав, щоб вони не їхали воювати за Україну.

Зауважимо, що Австралія розпочала розслідування щодо можливої страти полоненого австралійця Оскара Дженкінса та викликала російського посла для пояснень ситуації. Прем'єр Австралії Ентоні Албанізе заявив, що країна готова вжити найрішучіших заходів, якщо страта підтвердиться.