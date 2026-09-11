Росіяни розстріляли 2 українських військових біля Добропілля

2 вересня росіяни стратили двох військовослужбовців Нацгвардії на Донеччині. Прокуратура розпочала досудове розслідування.

Деталі чергового воєнного злочину розкрили у прокуратурі.

Що відомо про страту захисників поблизу Добропілля?

За даними слідства, українські захисники перебували на вогневій позиції у лісосмузі, де під час виконання бойового завдання потрапили у ворожий полон.

Загарбники підступно вбили беззбройних бійців з автоматичної зброї.

Наразі слідчі проводять невідкладні розшукові дії, аби встановити всі обставини трагедії та ідентифікувати конкретних військовослужбовців збройних сил Росії, причетних до цього злочину.

Досудове розслідування здійснюють правоохоронці за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин,

– наголосили у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині росіяни захопили в полон чотирьох бійців однієї з механізованих бригад ЗСУ, після чого розстріляли їх. Воєнний злочин стався поблизу селища Ветеринарне.

За даними Офісу омбудсмана, від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року окупанти стратили на полі бою щонайменше 345 українських військовослужбовців, які здалися в полон.